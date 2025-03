L’AD della Serie A De Siervo e il presidente della Serie B Bedin entrano nel board delle Leghe Europee

Le Leghe Europee si sono riunite questa settimana a Francoforte, in Germania, per la loro 50ª Assemblea Generale, celebrando il 20° anniversario dell’Associazione. L’evento, ospitato dalla DFL Deutsche Fußball Liga, ha riunito rappresentanti di tutte e 40 le leghe membri, insieme a dirigenti dei principali attori del calcio, in un momento cruciale per la governance e l’evoluzione dell’industria calcistica.

Durante l’incontro, i membri hanno approvato formalmente la riammissione della Liga spagnola come membro ordinario delle Leghe Europee. Questa Assemblea Generale ha segnato l’inizio del nuovo ciclo quadriennale (2025-2029). In questo contesto, le leghe membri hanno eletto oggi un nuovo Presidente, Vice-Presidente e un Consiglio di Amministrazione per l’Associazione.

Di seguito, il Consiglio di Amministrazione per il ciclo 2025-2029:

Claudius SCHÄFER – Swiss Football League (SUI) | PRESIDENTE

Mathieu MOREUIL – Premier League (ENG) | VICE-PRESIDENTE

Lorin PARYS – Pro League (BEL)

Claus THOMSEN – Divisionsforeningen (DEN)

Javier TEBAS – LALIGA (ESP)

Benjamin VIARD – Ligue de Football Professionnel (FRA)

Marc LENZ – DFL Deutsche Fußball Liga GmbH (GER)

Luigi DE SIERVO – Lega Serie A (ITA)

Paolo BEDIN – Lega Serie B (ITA)

Jan DE JONG – Eredivisie (NED)

Marcin ANIMUCKI – Ekstraklasa (POL)

Neil DONCASTER – Scottish Professional Football League (SCO)

Michal MERTINYAK – Unia Lygovich Klubov (SVK)

A seguito della sua elezione, Claudius Schäfer ha dichiarato: «È un privilegio per me servire come Presidente delle Leghe Europee. Abbiamo diverse sfide davanti a noi, ma sono certo che, con unità e intensa cooperazione, continueremo a proteggere e a sviluppare ulteriormente il calcio a livello nazionale in questo ambiente in rapido cambiamento, contribuendo al contempo a migliorare la governance del gioco nell’interesse di tutti gli attori del calcio».