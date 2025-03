La FIFA, dopo l’introduzione del nuovo Mondiale per Club, sta pensando di ampliare anche i Mondiali per le nazionali ben oltre le 48 selezioni che si affronteranno già a partire dalla prossima edizione del 2026 in USA, Canada e Messico.

Come riporta il quotidiano statunitense The New York Times, il massimo organo del calcio mondiale sta valutando una rivoluzione a breve. Infatti, si parla di un Mondiale a 64 squadre già a partire dall’edizione del 2030 che si disputerà in Spagna, Marocco e Portogallo con gare da giocarsi anche in Argentina, Paraguay e Uruguay, così da celebrare il centenario della prima edizione assoluta del torneo che si giocò nel 1930 in Uruguay.

Questa proposta di un ulteriore ampliamento del numero di nazionali partecipanti arriva proprio dal delegato FIFA dell’Uruguay, Ignacio Alonso che ha espresso la sua idea a margine di una riunione fra i delegati, accolta in un silenzio generale che è stato definito «sbalordito».

Ma secondo quanto filtra, la FIFA non sarebbe così lontana da questa idea e, anzi, starebbe valutando con attenzione ogni implicazione su questo possibile cambio di format, soprattutto sugli eventuali benefici finanziari e politici tanto quanto da quelli sportivi quando si sarebbe trattato di prendere una decisione sulla questione. Sembrerebbe infatti che la proposta abbia attirato l’attenzione del presidente della FIFA, Gianni Infantino, che l’avrebbe definita interessante e meritevole di approfondimento nei prossimi mesi.