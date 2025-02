Serie A, Juve e Napoli spingono gli spettatori a 5,7 mln su DAZN nell’ultimo turno

Nell’ultima giornata di Serie A, la 26esima, DAZN ha fatto registrare complessivamente ascolti per quasi 5,7 milioni di spettatori con le partite spalmate da venerdì sera (a cominciare dalla sfida tra Lecce e Udinese) fino al lunedì, che si è chiuso con il match Roma-Monza, sfida che ha consentito ai giallorossi ti tornare a pieno titolo in corsa per un piazzamento europeo.

La sfida della Juventus a Cagliari e quella del Napoli a Como sono state le più seguite del turno appena concluso, seguite da quelle di Milan (a Torino) e Inter (in casa con il Genoa), quest’ultima trasmessa però in co-esclusiva con Sky. Nell’analizzare gli ascolti di DAZN, va ricordato proprio come nel nuovo ciclo dei diritti tv della Serie A (2024-2029) abbia modificato il sistema di scelta per quanto riguarda le co-esclusive da parte della pay-tv di Comcast.

Come evidenziato nell’analisi di Calcio e Finanza al termine del girone di andata, a un calo degli ascolti della piattaforma di sport in streaming ha fatto da contraltare un pubblico maggiore sulla pay-tv di Comcast. Questo perché, rispetto alla scorsa stagione, Sky e DAZN si sono “spartite” 20 big match a tavolino a inizio stagione e perché Sky ha il diritto di scegliere come co-esclusiva la 2a, 5a e ottava migliore gara del weekend (contro la 3a, 6a e 8a fino al 2023/24).

DAZN ascolti Serie A – Tutte le sfide del 26° turno

Di seguito, gli ascolti di tutte le partite del 26° turno della Serie A 2024/25:

Venerdì 21 febbraio, ore 20.45 – Lecce-Udinese: 288.851 spettatori

Sabato 22 febbraio, ore 15.00 – Parma-Bologna: 99.777 spettatori

Sabato 22 febbraio, ore 15.00 – Venezia-Lazio: 196.068 spettatori

Sabato 22 febbraio, ore 18.00 – Torino-Milan: 950.141 spettatori

Sabato 22 febbraio, ore 20.45 – Inter-Genoa: 680.510 spettatori (co-esclusiva Sky)

Domenica 23 febbraio, ore 12.30 – Como-Napoli: 1.035.735 spettatori

Domenica 23 febbraio, ore 15.00 – Verona-Fiorentina: 396.029 spettatori

Domenica 23 febbraio, ore 18.00 – Empoli-Atalanta: 339.095 spettatori

Domenica 23 febbraio, ore 20.45 – Cagliari-Juventus: 1.129.120 spettatori

Lunedì 24 febbraio, ore 20.45 – Roma-Monza: 372.194 spettatori (co-esclusiva Sky)

Questi, invece, i numeri di Zona DAZN: