La Serie A 2024/25 ha ormai superato la metà del suo percorso e si avvia alla sua fase più calda. Il Napoli si trova attualmente in vetta alla classifica, con l’Inter distante tre punti (ma anche con una gara da recuperare) per quello che sembra essere il duello che terrà i tifosi con il fiato sospeso fino a maggio. Per il quarto anno consecutivo, i diritti tv del campionato in Italia sono divisi tra DAZN (che trasmette ogni giornata 10 partite di cui 7 in esclusiva) e Sky (che trasmette invece tre gare a ogni turno in co-esclusiva).

Se le squadre pensano al campo e ai risultati, anche i broadcaster danno un occhio ai loro traguardi e – in particolar modo – al seguito degli appassionati, monitorando gli ascolti tv. Nel girone di andata della Serie A 2024/25, le tv hanno raccolto davanti agli schermi oltre 119 milioni di spettatori, contro i 124,8 milioni dello stesso periodo del 2023/24, con un calo del 4,6% circa (influenzato da diversi fattori che analizzeremo in questo articolo). Ormai da due stagioni, l’Auditel rileva anche l’audience delle partite su DAZN con la nuova misurazione Auditel Total Audience: per ogni gara vengono considerati sia gli ascolti DAZN di origine censuaria su tutti i dispositivi, sia gli ascolti DAZN provenienti dai canali satellitari distribuiti da Sky (Zona DAZN). Inoltre, tre partite a giornata vengono trasmesse anche dalla stessa Sky, e vengono rilevate sempre da Auditel.

Una misurazione che pesa non solo per valutare il reale interesse verso il campionato, ma anche per quanto riguarda la distribuzione dei diritti tv del campionato ai club, visto che un criterio di redistribuzione dei ricavi è appunto l’audience televisiva delle squadre. A tal proposito, va comunque specificato che il Decreto Lotti (che ha modificato la Legge Melandri) disciplina i criteri di ponderazione relativi alla quota di audience certificata.

L’articolo 9 del Decreto incarica la Lega Serie A di stabilire, mediante l’elaborazione di un algoritmo di ponderazione, dei criteri di riequilibrio per tenere conto della differente esposizione mediatica dovuta alla coesistenza delle due piattaforme (DAZN e Sky). Per fare un esempio, al netto del seguito della singola squadra, giocare alle 12.30 o alle 20.45 di domenica non è la stessa cosa in termini di ascolti e di conseguente ripartizione degli introiti.

Prima di passare all’analisi degli ascolti, va infine ricordato che la stagione attuale è la prima del nuovo ciclo di diritti televisivi della Serie A, che si concluderà nel 2029. Se il numero di partite trasmesso da DAZN e Sky è rimasto invariato, due novità sono intervenute per quanto riguarda la scelta delle sfide da trasmettere:

prima del via della Serie A 2024/25, DAZN e Sky si sono spartiti a tavolino i 20 migliori match del campionato (16 in esclusiva a DAZN e 4 condivisi anche con Sky)

(16 in esclusiva a DAZN e 4 condivisi anche con Sky) è cambiato l’ordine di scelta delle partite per Sky. La pay-tv di Comcast, fino al 2023/24, poteva trasmettere il 3°, 6° e 8° miglior incontro della giornata, mentre ora ha a disposizione il 2°, il 5° e l’8° miglior match di ogni turno

Serie A classifica ascolti 2024 2025 – Il girone di andata su DAZN

Per quanto riguarda i dati degli ascolti solo su DAZN, in vetta alla classifica troviamo l’Inter, con una media di circa 970mila spettatori a partita a metà della stagione. I nerazzurri sono secondi per dato complessivo, ma al momento devono ancora recuperare una partita contro la Fiorentina. Alle loro spalle si trova la Juventus, con una media di circa 940mila spettatori, mentre il Milan chiude il podio con 896mila seguaci medi.

Giù dal podio troviamo il Napoli, che può contare su 843mila spettatori medi. La squadra di conte è l’unica che tiene testa alle tre big su DAZN, con il quinto posto che vede la Roma a quota 646mila spettatori. Per i giallorossi (ma anche per Juventus e Atalanta) pesa in parte il numero di volte in cui le sfide sono state trasmesse in co-esclusiva anche da Sky: ben 9 per e formazioni di Ranieri e Gasperini, mentre sono 8 le partite della squadra di Motta andate in onda sulla pay-tv di Comcast.

Complessivamente – considerando anche Zona DAZN – il totale degli ascolti ha toccato quota 93,3 milioni nel girone di andata, con una flessione dell’11,7% rispetto ai quasi 106 milioni del girone di andata 2023/24. Il calo per la piattaforma è legato alla variazione del sistema di scelta delle partite (con Sky che ha a disposizione più big match), e pesano i recuperi Bologna-Milan e Fiorentina-Milan ancora da disputare, che potrebbero valere circa 1,5 milioni di spettatori complessivi (considerando che la sfida del Franchi è in co-esclusiva con Sky). Contestualmente, va segnalato anche un maggior numero di presenze allo stadio che potrebbe aver sottratto una piccola parte di pubblico alle televisioni e un andamento complicato in termini di prestazioni per alcune delle squadre notoriamente più seguite, Juventus e Milan su tutte.

Serie A classifica ascolti 2024 2025 – I dati su Sky

Per quanto riguarda i dati degli ascolti solo su Sky, la Juventus è stata la squadra con la media ascolti più alta (oltre 1 milione di spettatori a partita) e anche quella con il maggior numero di spettatori complessivo. Al secondo posto si posiziona l’Inter, con una media di 882mila spettatori, mentre la terza piazza – a sorpresa – è della Fiorentina. I viola possono contare su una media di quasi 600mila spettatori, anche se il dato è influenzato dal basso numero di sfide trasmesso su Sky (solamente due), di cui una con la Juventus.

In totale, gli ascolti su Sky hanno toccato quota 25,8 milioni in questa prima metà di stagione. In questo caso il risultato ha fatto registrare una crescita importante (+34,9%) rispetto a quello della passata stagione, principalmente per il maggior numero di big match a disposizione della pay-tv di Comcast, seppur in co-esclusiva.

Serie A classifica ascolti 2024 2025 – I dati complessivi

Complessivamente, nella prima parte di campionato gli ascolti sono stati pari in totale a oltre 119 milioni. Il dato è in calo di circa il 4,6% rispetto ai 124,8 milioni di spettatori dell’anno passato. Questo calo percentuale sarà in parte rivisto verso il basso (con un aumento degli spettatori complessivi) una volta che le sfide mancanti Bologna-Milan e Fiorentina-Inter saranno disputate.

Dunque, tornando alla classifica per club, nella top tre in termini di ascolti per la stagione 2024/25 troviamo finora Juventus, Inter e Milan: i bianconeri davanti a tutti con 1,37 milioni di spettatori a partita, mentre i nerazzurri si sono fermati a quasi 1,17 milioni e i rossoneri a 1,08 milioni. Sul quarto gradino troviamo il Napoli con 929mila spettatori e chiude la top 5 la Roma di Claudio Ranieri (903mila spettatori a gara).