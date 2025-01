I social premiano l'Inter e la propria guida: Inzaghi centra il 200esimo successo in panchina

MediaScore 22esima giornata – Come cambia la classifica social

Il Parma conquista i social questa settimana, dopo le ottime prestazioni in campo contro il Milan, nonostante la sconfitta, la squadra è salita di ben dodici posizioni nella classifica social di questa settimana, posizionandosi all’ottavo posto con 7.100 menzioni.

Buoni i risultati sui social anche di Fiorentina, Lecce e Udinese, che scalano la classifica di due posizioni, ottenendo rispettivamente la settima (9.100 menzioni), tredicesima (3.900) e diciassettesima (3.400) posizione.

MediaScore 22esima giornata – I temi di dibattito

Osservando le menzioni alle squadre, emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto:

Inter in trionfo: Inzaghi raggiunge le 200 vittorie in panchina

ll 4-0 contro il Lecce porta alla 200ª vittoria da allenatore di Inzaghi, che raggiunge così un traguardo storico in Serie A e diventa l’allenatore più veloce a raggiungere questo obiettivo. Sui social il tecnico dell’Inter ha ricevuto complimenti per il risultato, tra cui quelli dell’ex presidente Steven Zhang, che ha espresso il suo supporto condividendo il risultato su Instagram. Zhang incoraggia anche Frattesi sui social: il match contro il Lecce ha visto infatti anche un’altra performance importante, quella del giocatore ex Sassuolo, che ha segnato un gol e si è visto annullare la seconda rete dal VAR, dimostrando di essere un elemento determinante per la vittoria in campo. Nonostante le voci di mercato e una stagione in cui ha faticato a trovare spazio, il centrocampista ha confermato ancora una volta di poter essere un elemento fondamentale per la squadra. La sua situazione però resta ancora un punto interrogativo, nonostante anche Inzaghi abbia riconosciuto la sua centralità per la squadra anche nella corsa al campionato.

La rimonta del Milan e le tensioni di spogliatoio

I rossoneri hanno vinto in casa contro il Parma, segnando tra il 92′ e il 95′ le reti della rimonta. Nel post partita ad accendersi è stato anche Conceiçao, protagonista di un acceso diverbio con il difensore Davide Calabria. Il video della discussione tra i due ha spopolato sui social, ma i due sembrerebbero essersi chiariti subito dopo. Il difensore ha spiegato che si trattava di una “cosa da campo”, mentre il tecnico ha paragonato la vicenda ad un “rimprovero familiare”. Dietro il nervosismo dell’allenatore però sembrerebbe esserci un retroscena: Conceiçao, infatti, non avrebbe gradito la presenza di alcuni giocatori al concerto di Lazza venerdì sera, ritenendo la scelta dei giocatori non compatibile con l’impegno imminente. Con la qualificazione agli ottavi di Champions e il derby alle porte la pressione su Conceiçao è alta, considerato che si trova sulla panchina rossonera da meno di un mese.

Qualche giorno al fischio finale per il calciomercato

La conclusione del calciomercato è imminente, mentre alcuni club hanno segnato grandi colpi, altri hanno ancora a disposizione qualche giorno per terminare le trattative e integrare rinforzi nelle proprie squadre. Sui social è stato discusso l’arrivo a Torino, sponda bianconera, del difensore Renato Veiga dal Chelsea, mentre Giuntoli continua a monitorare anche altri difensori come Lloyd Kelly e Kevin Danso, oltre al ricordo del mercato estivo, Jean-Clair Todibo. La Roma, invece, sembra vicina a trattare con l’Udinese per Lorenzo Lucca, mentre il Milan ha rinforzato la sua rosa con l’arrivo di Kyle Walker dal Manchester City. Infine, i tifosi del Genoa sembrano pronti all’arrivo del sostituto di Gollini in porta, Benjamin Siegrist, arrivato in Italia nei giorni scorsi, pronto a vestire la maglia rossoblù. Con la chiusura del calciomercato ormai imminente, le prossime ore saranno decisive per completare le ultime operazioni e dare il via alla nuova fase della stagione, con molti club pronti a puntare sui rinforzi per dare slancio ai propri obiettivi.

MediaScore 22esima giornata – La classifica media

La Juventus, il Napoli e il Milan blindano il podio. Anche nella classifica dei media tradizionali e online, le tre squadre rimangono stabili ai primi tre posti. La Juventus riesce a mantenere la prima posizione grazie a 23.183 citazioni, seguita dal Napoli con 18.617 e Milan 18.012 citazioni.

Questo il verdetto della rilevazione di MediaScore sulle conversazioni media e web dei 20 club di Serie A, in riferimento alla 22esima giornata. L’indagine effettuata restituisce una classifica che registra le menzioni ottenute da ciascuna società all’interno di articoli pubblicati su media tradizionali e online.

Recuperano terreno invece Udinese, decimo posto con 5.515 menzioni, Parma, undicesimo con 5.079, e Lecce, dodicesimo con 4.869 citazioni.