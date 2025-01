Milan, arriva Kyle Walker: l’impatto del nuovo acquisto a bilancio

Ora è ufficiale, Kyle Walker è un nuovo giocatore del Milan. Lo ha annunciato il club rossonero, con un comunicato ufficiale pubblicato nella serata di ieri. «AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Kyle Andrew Walker dal Manchester City FC», si legge nella nota della società.

Il calciatore arriverà in prestito oneroso dai Citizens (per un milione di euro), con diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro secondo le indiscrezioni di mercato. Per Walker è pronto un contratto fino al 30 giugno 2027. Ma come impatterà questa operazione sui conti del Milan? Quanto guadagnerà il terzino nella sua nuova avventura?

Walker stipendio Milan – L’impatto dell’operazione a bilancio

Come detto, il Milan verserà un milione di euro per il prestito del calciatore. Lo stipendio dovrebbe invece ammontare a 4,5 milioni di euro netti annui (8,3 milioni di euro lordi circa), mentre per questa seconda parte della stagione 2024/24 dovrebbe essere pari a circa 2,5 milioni di euro netti, ovverosia 4,6 milioni di euro lordi. Se così fosse, tra il prestito oneroso e i sei mesi di stipendio per la seconda parte di stagione, Walker costerà al Milan circa 5,7 milioni di euro nel 2024/25.

La cifra crescerà per le stagioni 2025/26 e 2026/27, qualora il club dovesse esercitare il diritto di riscatto per 5 milioni di euro. Se così sarà, la quota ammortamento sarebbe pari a 2,5 milioni di euro, a cui aggiungere gli 8,3 milioni di euro di stipendio, per un peso a bilancio complessivo pari a 10,8 milioni di euro per ognuna delle prossime due stagioni.