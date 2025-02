ManUTD, Amorim: io e i calciatori in parte responsabili dei licenziamenti

Ruben Amorim ha dichiarato che lui stesso e i calciatori del Manchester United dovrebbero prendersi parte della responsabilità per l’ultima serie di licenziamenti all’interno del club. L’ultimo annuncio – in tal senso – è arrivato nella giornata di ieri, quando la società ha annunciato il taglio di altri 150-200 posti di lavoro, da aggiungersi ai 200 già “eliminati” nel recente passato.

Le ultime misure di riduzione dei costi sono state annunciate durante una riunione con tutti i dipendenti dal CEO del Manchester United, Omar Berrada, che ha spiegato che la posizione finanziaria del club è alla base di questa nuova ondata di licenziamenti. Amorim ha dichiarato che la sua squadra, che attualmente è al 15° posto in Premier League, è il «motore» del club e, di conseguenza, deve prendersi una parte di responsabilità.

«Dobbiamo affrontare tutti i problemi del club, ma un aspetto importante di questo momento è capire come siamo arrivati a questa situazione e ha molto a che fare con la mancanza di successo della squadra di calcio, perché noi siamo il motore di ogni club calcistico», ha detto Amorim.

«Voglio solo aiutare il club nel mio settore, che è migliorare la squadra e migliorare i giocatori per avere successo». Tuttavia, da quando il tecnico portoghese è arrivato a novembre, le prestazioni in campo non sono migliorate, con lo United che ha ottenuto solo quattro vittorie in campionato sotto la guida del nuovo allenatore.

«È abbastanza difficile, sappiamo che quest’anno è stato davvero duro per tutti. Come club abbiamo fatto molti cambiamenti. Se hai una squadra di calcio che gioca bene e vince le partite, è più facile per i tifosi e per tutti affrontare i cambiamenti, ma in questo momento siamo in un periodo difficile dentro il club e in campo. Dobbiamo combattere contro questa sensazione e fare il nostro lavoro. Faremo del nostro meglio per aiutare la squadra a rendere», ha concluso Amorim.