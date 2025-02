Accuse di corruzione, Blatter: «Sono vittima di una caccia alle streghe»

Joseph Blatter, l’ex presidente della FIFA, l’organismo che governa il calcio a livello globale, non vede l’ora di scagionarsi in una nuova udienza in tribunale riguardo alle accuse secondo cui sarebbe stato colpevole di corruzione nei confronti dell’ex calciatore francese ed ex presidente della UEFA Michel Platini.

Blatter, che è stato presidente della FIFA dal 1998 al 2015, ha dichiarato a Reuters nella giornata odierna di essere innocente e di essere vittima di una caccia alle streghe in vista dell’udienza d’appello che si terrà il prossimo lunedì.

Sia Blatter che Platini sono stati scagionati nel 2022 da un tribunale svizzero di grado inferiore, dopo una lunga indagine durata sette anni su un pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri (2,24 milioni di dollari), una decisione contestata dai pubblici ministeri svizzeri.

«La Corte penale federale nel 2022 ha dichiarato che il contratto tra Platini e me era corretto, e mi aspetto che il nuovo tribunale confermi questa decisione», ha detto Blatter a Reuters, aggiungendo che l’appello è «assolutamente una sciocchezza. È una caccia alle streghe contro di me, sembra una vendetta. Sono completamente sicuro che sarò scagionato, sono un uomo onesto», ha detto l’88enne.