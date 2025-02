Milan, Theo Hernandez in uscita? Quanto vale il terzino a bilancio

L’eliminazione del Milan dalla Champions League per mano del Feyenoord si trascina dietro diversi responsabili. Ma tra le tante colpe, nella serata di ieri spiccano in particolar modo quelle di Theo Hernandez. Il terzino è stato protagonista di un’espulsione (secondo giallo per simulazione) che ha cambiato l’inerzia della partita – fino a quel momento ben giocata dai rossoneri – e che ha consegnato la qualificazione agli olandesi.

Secondo indiscrezioni di stampa, il Milan ha deciso di multare il giocatore per quanto accaduto. Nel pomeriggio odierno Theo Hernandez ha espresso il suo pensiero tramite i social: «Chiedo scusa ai miei compagni per averli lasciati in 10 e mi scuso con i tifosi che ci sostengono sempre», le parole del difensore francese.

Si è trattato solamente dell’ultimo episodio di una stagione piuttosto complicata per Theo Hernandez, protagonista già di alcuni episodi anche sotto la gestione Paulo Fonseca. Secondo la stampa sportiva, qualora non dovesse arrivare un accordo per il rinnovo di contratto, le strade del Milan e del terzino si potrebbero separare a fine stagione.

Quello estivo sarebbe anche l’ultimo mercato effettivamente utile per una cessione, dato che il contratto di Theo Hernandez scade il 30 giugno 2026. Ma quanto varrà il calciatore a bilancio in estate? E quanto dovrebbe incassare il Milan per evitare di fare registrare una minusvalenza a bilancio?

Quanto costa Theo Hernandez – Il valore netto e il peso a bilancio

Il costo storico del calciatore è pari a 22,8 milioni di euro. Il suo valore netto al 30 giugno 2024 – ultimo dato ufficiale disponibile – era pari a circa 5,7 milioni di euro. Considerando il contratto in scadenza nel 2026, in estate il valore netto di Theo Hernandez a bilancio sarà pari a 2,85 milioni di euro.

E’ questa la cifra minima che il Milan dovrebbe dunque incassare per evitare una minusvalenza. All’incasso dalla cessione – e relativa plusvalenza – si sommerebbe poi il risparmio per la stagione 2025/26 sull’ultima quota di ammortamento (2,85 milioni di euro) e sullo stipendio lordo (5,24 milioni di euro), per un risparmio complessivo pari a 8,1 milioni circa.