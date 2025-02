Juventus, titolo +24% in una settimana sulla spinta di Tether: capitalizzazione a 1,1 miliardi

Continua a salire il valore della Juventus in Borsa, spinto negli ultimi giorni in particolare dall’ingresso nell’azionariato del club bianconero di Tether. Oggi infatti a Piazza Affari il titolo della Juventus ha chiuso in crescita del 4,31% a 2,9145 euro per azione.

Si tratta in particolare di un valore cresciuto del 24,5% nel giro di una settimana, da quando cioè sono emerse le prime indiscrezioni sull’acquisto delle quote da parte di Tether con conseguente rally in Borsa. La capitalizzazione del club bianconero, così, è salita dagli 887 milioni del 12 febbraio agli attuali 1,1 miliardi di euro in una giornata di contrattazioni in cui sono passati di mano 2,88 milioni di pezzi rispetto a una media giornaliera negli ultimi tre mesi pari a 1,33 milioni.

In generale, oggi è stata una giornata negativa per le Borse europee, strette fra il rilancio di Trump su nuovi dazi, il ritorno dei dubbi sulle prossime mosse della Bce e le incertezze geopolitiche per gli sviluppi delle trattative di pace in Ucraina. A Milano il Ftse Mib – che aveva aperto in positivo – lascia sul terreno lo 0,53% rimanendo però ben al di sopra dei 38mila punti (a 38.348) riagganciati la scorsa settimana. Fanno peggio le altre piazze europee mentre anche Wall Street è in calo.

A Piazza Affari seduta da dimenticare per Recordati (-6,76%) dopo il collocamento del 5% del capitale da parte della holding Rossini. Sul fronte opposto del listino spicca Stmicroelectronics (+7,9%) spinta da un report favorevole di Jefferies sul mercato dei chip. Il titolo e’ tra i piu’ scambiati oggi con 9,7 milioni di pezzi, contro una media giornaliera di 4,25 mln delle ultime 30 sedute. In territorio positivo anche Leonardo (+2,6%), che continua a beneficiare dello scenario sulla corsa agli armamenti. Soffre Stellantis (-1,67%) insieme al comparto auto europeo, con i cali di Porsche (-3%), Volkswagen (-2,7%) e Bmw (-2,8%) a Francoforte.