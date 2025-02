Rosso in Champions, ora il Milan pensa a una multa per Theo Hernandez

Nonostante le parole distensive nei confronti di Theo Hernandez prima di Zlatan Ibrahimovic e poi di Sergio Conceiçao, i tifosi milanisti si sono scagliati contro Theo Hernandez come uno dei grandi colpevoli (non sicuramente l’unico) per l’eliminazione dalla Champions League.

Il terzino francese è stato espulso per doppia ammonizione con il secondo cartellino giallo che è arrivato in seguito a una simulazione in area del Feyenoord subito ravvisata e punita dall’arbitro Marciniak. Ora Theo, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, rischia una multa da parte del Milan per la simulazione che gli è costata l’espulsione. I rossoneri hanno perso invece la qualificazione agli ottavi di Champions, con conseguente danno economico pari a un minimo di 11 milioni di euro.

Sette minuti fra la prima e la seconda ammonizione, con un intervallo in mezzo, che rappresentano la stagione tutt’altro che esaltante del francese, a cui si aggiunge un rinnovo di contratto che non arriva. A questo si aggiunge un mese di gennaio dove il Milan avrebbe accettato un’offerta per lui dal Como, si parla di una cifra sui 50 milioni di euro, rispedita al mittente da parte del terzino, ma di fatto accettata dai rossoneri. Insomma, i momenti di serenità e di un rendimento alla Theo Hernandez sono sempre stati più rari sia con Fonseca che con Conceiçao.

Infine, c’è una questione strettamente di campo. Il Milan torna a giocare, questa volta in campionato, sabato sera in una difficile trasferta contro il Torino che mette punti importantissimi per la rincorsa al quarto posto, unico obiettivo rimasto ai rossoneri, insieme alla Coppa Italia, in attesa di conoscere l’avversario delle semifinali che sarà una fra Inter e Lazio.

Ma se nell’immediato Conceiçao, che non ha comunque alternative all’altezza nel ruolo e dovrebbe adattare Jimenez o Terracciano (senza dimenticare il giovane Bartesaghi), potrebbe anche concedere un turno di riposo a Theo Hernandez, ora l’attenzione è sul medio termine con un orizzonte piuttosto vicino fissato dal contratto. Infatti, l’attuale accordo scade nel giugno 2026 e, nonostante, le voci di una volontà comune di prolungarlo, le prestazioni stagionali del francese non giustificherebbero un ingaggio da top in squadra come i 5 milioni netti garantiti a Leao e promessi a Maignan e Pulisic, che viceversa sono vicini a firmare il rinnovo (così come Reijnders).