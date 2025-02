Philips, aumenta il rosso nel 2024 ma dividendi confermati: quanto incassa Exor

Si chiude con un rosso peggiore del previsto il bilancio 2024 di Philips, la multinazionale olandese fondata nel 1891 ad Eindhoven e con sede legale ad Amsterdam e di cui Exor (la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche la Juventus in Serie A) è azionista con una quota del 17,5%.

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre scorso, la società ha fatto registrare perdite per 698 milioni di euro, in aumento rispetto alla perdita di 463 milioni di euro registrata nel 2023. L’amministratore delegato Roy Jakobs ha indicato come motivi delle perdite «un calo a due cifre della domanda sia nel settore consumer che in quello sanitario in Cina» e «un contesto macroeconomico persistentemente difficile».

Exor dividendi Philips – Quanto ha incassato la holding sul 2024

Gli analisti intervistati dalla società si aspettavano una perdita di 65 milioni di euro per l’intero anno. Il fatturato totale per il 2024 è stato pari a 18 miliardi di euro, come inizialmente previsto, sostanzialmente stabile rispetto ai 18,1 miliardi di euro del 2023. Nonostante questi risultati – con il titolo che sta cedendo l’11% in Borsa –, è stato comunque confermato un dividendo per il 2024 da 0,85 euro per azione. Quanto incasserà, dunque, Exor?

La holding della famiglia Agnelli-Elkann possiede 163.717.857 azioni, pari al 17,51% del capitale: il dividendo confermato a 0,85 euro per azione vale 139,16 milioni in termini di dividendi, in crescita rispetto all’anno precedente, quando Exor aveva incassato 118 milioni (questo aumento è legato alla crescita della quota di Exor, passata dal 15,25% al 17,5%). Exor ha speso circa 3,3 miliardi per acquistare la sua quota in Philips.

Exor dividendi Philips – Il commento del CEO Roy Jakobs

Roy Jakobs, CEO di Royal Philips, ha così commentato le performance economico-finanziarie della società: «Abbiamo fornito un’assistenza migliore per più persone, migliorando l’esecuzione e concentrandoci sul miglioramento della redditività e del flusso di cassa, nonché sulla crescita degli ordini e delle vendite. Abbiamo rafforzato i nostri fondamentali e risolto significativi contenziosi negli Stati Uniti legati al richiamo Respironics».

«Nonostante il calo a doppia cifra della domanda sia nei consumatori che nei sistemi sanitari in Cina, siamo tornati a una crescita positiva degli ordini e abbiamo continuato ad aumentare il margine e la generazione di flussi di cassa. Con il nostro forte bilancio siamo lieti di offrire agli azionisti l’opzione di ricevere il dividendo in azioni o in contante», ha aggiunto.

«In un ambiente macroeconomico persistente e difficile, il nostro obiettivo rimane quello di eseguire il nostro piano di creazione di valore, portare sul mercato innovazioni leader del settore e promuovere un modello operativo semplificato e più agile. Abbiamo rafforzato il nostro team e la nostra cultura di impatto con attenzione, con la sicurezza del paziente e la qualità come nostra priorità numero uno», ha aggiunto ancora.

«Guardando al futuro, siamo fiduciosi nel nostro piano a lungo termine e continueremo a lavorare a stretto contatto con i clienti mentre costruiamo sulla nostra solida pipeline di innovazioni e ci concentriamo sull’eccellenza nell’esecuzione per guidare una crescita redditizia», ha concluso Jakobs.