Juve eliminata in Champions, il titolo crolla in Borsa: -10% in apertura

L’eliminazione in Champions League pesa anche in Borsa per la Juventus. La sconfitta per 3-1 in casa del PSV Eindhoven, infatti, non solo non ha permesso ai bianconeri di accedere agli ottavi di finale (con conseguenti mancati ricavi per almeno 11 milioni), ma ha anche portato a corpose vendite e prese di profitto sul titolo a Piazza Affari.

Alle 9.30 infatti le azioni del club bianconero sono in calo di oltre il 10% a 2,6 euro per azione, dopo che nei giorni scorsi l’ingresso di Tether nell’azionariato aveva spinto il titolo con una crescita del 24% nel giro di una settimana con la chiusura ieri a 2,9 euro per azione. Già passati di mano oltre 2 milioni di pezzi, su un volume medio giornaliero negli ultimi tre mesi pari a 1,3 milioni. La capitalizzazione così è scesa da 1,1 miliardi a quota 985 milioni di euro.

Guardando alla Borsa in generale, Milano sale dello 0,3%, Francoforte dello 0,1% Parigi dello 0,37%, Madrid dello 0,45%. È in controtendenza invece Londra giù dello 0,3%.

A Piazza Affari scivolano le Tenaris (-3,6%), nel giorno della diffusione dei conti del 2024, con un utile netto in calo del 48% a 2,07 miliardi di dollari, ma risultato sopra le stime. Sarà sotto osservazione anche il settore auto, nel giorno in cui la tedesca Mercedes (-3,9%) ha annunciato di aver chiuso il 2024 con un calo di quasi un terzo dell’utile nel 2024. Stellantis, invece, sale dello 0,4%. Le banche continueranno a dominare la scena con il risiko bancario in corso. Intanto nella serata di ieri è emerso che il patto dei soci di Mediobanca (+0,8%) ha giudicato inadeguata l’offerta di Banca Mps (+0,7%). Dopo l’exploit della vigilia, sale dello 0,6 Stmicroelectronis.