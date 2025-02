Quanto guadagna La Russa? Il reddito del presidente del Senato nel 2024

Quanto guadagna La Russa? Il presidente del Senato Ignazio La Russa ricopre questo incarico da ormai oltre due anni, essendo stato eletto al primo scrutinio il 13 ottobre del 2022, a seguito della vittoria da parte del centro-destra nelle elezioni politiche che si sono tenute lo stesso anno e che hanno portato Giorgia Meloni alla Presidenza del Consiglio.

Ignazio La Russa è un grande appassionato di calcio. Noto tifoso dell’Inter, club del quale è anche azionista, l’uomo è anche presidente dell’Inter Club Parlamento. In qualità di senatore, La Russa riceve un’indennità mensile lorda di 10.385 euro. Al netto la cifra è di circa 5.000 euro, più una diaria di 3.500 euro cui si aggiungono un rimborso per le spese di mandato pari a 4.180 euro e 1.650 euro al mese come rimborsi forfettari tra telefoni e trasporti.

Ma quanto ha guadagnato complessivamente La Russa nel 2024? Secondo i dati pubblicati dal Senato, il suo reddito complessivo lordo nel corso del 2024 è stato pari a poco meno di 361mila euro, in calo rispetto ai 456mila euro circa del 2023. Nel 2022, invece, il suo reddito complessivo lordo era stato pari a 381mila euro.

Quanto guadagna La Russa? Le cifre degli ultimi anni

Questo il reddito dell’attuale presidente del Senato negli ultimi anni per i quali è disponibile la dichiarazione:

Reddito complessivo lordo 2018: 308.075 euro;

Reddito complessivo lordo 2019: 400.061 euro;

Reddito complessivo lordo 2020: 373.577 euro;

Reddito complessivo lordo 2021: 356.945 euro;

Reddito complessivo lordo 2022: 381.317 euro;

Reddito complessivo lordo 2023: 456.231 euro;

Reddito complessivo lordo 2024: 360.986 euro.

Dal documento pubblicato dal Senato emergono anche alcune curiosità. Come quelle sul “parco auto”: La Russa ha riscattato dal leasing la Bmw immatricolata nel 2020 e ha mantenuto la Fiat 500 del 2010 e una Jaguar del 2019. Nel 2023 ha venduto un fuoristrada “Uaz Patriot”, la jeep italo-russa regalata da Silvio Berlusconi. Novità pure sul fronte finanziario: La Russa ha ceduto l’1% delle quote di Interiblea Sas.