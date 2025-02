Serie A, Inter-Fiorentina spinge DAZN: quasi 5,8 mln di spettatori nell'ultimo turno

Nell’ultima giornata di Serie A, la 24esima, DAZN ha fatto registrare complessivamente ascolti per quasi 5,8 milioni di spettatori con le partite spalmate da venerdì sera (a cominciare da Como-Juventus) fino al lunedì, che si è chiuso con il match Fiorentina-Inter, una vera e propria “rivincita” dell’incontro andato in scena appena pochi giorni prima allo stadio Artemio Franchi.

Proprio la sfida di San Siro è stata quella più vista, in grado di superare ampiamente gli 1,3 milioni di spettatori. Ascolti di alto livello anche per Empoli-Milan e Napoli-Udinese, molto vicine al milione di spettatori. Nell’analizzare gli ascolti di DAZN, va ricordato come nel nuovo ciclo dei diritti tv della Serie A (2024-2029) abbia modificato il sistema di scelta per quanto riguarda le co-esclusive da parte di Sky.

Come evidenziato nell’analisi di Calcio e Finanza al termine del girone di andata, a un calo degli ascolti della piattaforma di sport in streaming ha fatto da contraltare un pubblico maggiore sulla pay-tv di Comcast. Questo perché, rispetto alla scorsa stagione, Sky e DAZN si sono “spartite” 20 big match a tavolino a inizio stagione e perché Sky ha il diritto di scegliere come co-esclusiva la 2a, 5a e ottava migliore gara del weekend (contro la 3a, 6a e 8a fino al 2023/24).

Dunque, per fare un esempio di come andrebbero interpretati gli ascolti con il nuovo sistema di co-esclusive, la scorsa stagione, nella 24esima giornata, DAZN aveva totalizzato complessivamente 6 milioni di spettatori. Se la partita della Juventus dell’ultimo turno non fosse stata trasmessa in co-esclusiva, il risultato di DAZN di quest’anno sarebbe stato superiore, nell’ordine di 6,4/6,5 milioni di spettatori. Proprio le sfide del club bianconero lo scorso anno sono state trasmesse sei volte in co-esclusiva anche da Sky, mentre quest’anno – a stagione non ancora conclusa – siamo già a quota nove.

DAZN ascolti 24esima giornata Serie A – Tutte le sfide del turno

Di seguito, gli ascolti di tutte le partite del 24° turno della Serie A 2024/25:

Venerdì 7 febbraio, ore 20.45 – Como-Lecce: 618.740 spettatori (co-esclusiva Sky)

Sabato 8 febbraio, ore 15.00 – Verona-Atalanta: 309.129 spettatori

Sabato 8 febbraio, ore 18.00 – Empoli-Milan: 917.093 spettatori

Sabato 8 febbraio, ore 20.45 – Torino-Genoa: 205.809 spettatori (co-esclusiva Sky)

Domenica 9 febbraio, ore 12.30 – Venezia-Roma: 588.176 spettatori

Domenica 9 febbraio, ore 15.00 – Cagliari-Parma: 107.804 spettatori

Domenica 9 febbraio, ore 15.00 – Lazio-Monza: 208.670 spettatori

Domenica 9 febbraio, ore 18.00 – Lecce-Bologna: 308.146 spettatori (co-esclusiva Sky)

Domenica 9 febbraio, ore 20.45 – Napoli-Udinese: 997.938 spettatori

Lunedì 10 febbraio, ore 20.45 – Inter-Fiorentina: 1.365.708 spettatori

Questi, invece, i numeri di Zona DAZN: