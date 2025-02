Juventus continua a unire calcio e moda in modo innovativo, con collaborazioni che vanno oltre il campo e ridefiniscono l’influenza culturale del club. Dal rebranding e riposizionamento nel 2017, la Juventus è stata uno fra i primi club a fondere questi mondi, esplorando l’incontro tra sport e lifestyle. Collaborando con brand all’avanguardia e partecipando a eventi di moda internazionali, la Juventus non si limita a seguire le tendenze, ma le anticipa, influenzando una nuova generazione e ispirando la cultura giovanile in tutto il mondo.

«Oggi siamo felici di annunciare una collaborazione unica tra Juventus e le PÈRE, dove l’eleganza del calcio incontra l’avanguardia della moda. Questa collaborazione e celebra l’essenza iconica della Juventus, reinterpretata attraverso lo stile contemporaneo e sofisticato di le PÈRE, fondendo l’identità calcistica in bianco e nero con la creatività senza limiti del mondo del design newyorkese», si legge in un comunicato ufficiale.

«Al centro della collezione c’è un’esclusiva reinterpretazione della maglia home adidas Juventus 24/25, che conserva le iconiche strisce bianconere e il logo del club, arricchiti da dettagli esclusivi. Le tre stelle, simbolodei successi della Juventus, vengono rivisitate con un effetto visivo che celebra la gloria e lo spirito giovanile del club», prosegue la società bianconera. Sul retro, il numero 90 collega l’essenza del calcio – 90 minuti di gioco – con l‘ indirizzo del Flagship store di le PÈRE al 90 di Orchard St, NYC.

A completare la collezione ci sono un berretto e una sciarpa creati con attenzione ai dettagli, entrambi ispirati agli elementi distintivi della maglia. l berretto, con vivaci accenti gialli è un accessorio distintivo, mentre la sciarpa reinterpreta un classico accessorio calcistico in una versatile dichiarazione di stile di vita. Questa unione nasce da una serie di progetti di successo tra Juventus e le PÈRE, come l’evento “Fashion Meets Football” a New York, dove la Juventus ha presentato per la prima volta la sua maglia home adidas 24/25 negli Stati Uniti. Per celebrare il lancio di questa collaborazione, le PÈRE e Juventus ospiteranno un evento esclusivo questa sera, 12 febbraio, al The Ground di New York, con il rapper e produttore Pi’erre Bourne come ospite speciale. Questa collaborazione sottolinea l’impegno della Juventus per l’innovazione e la ridefinizione dei confini della cultura e dello sport, offrendo ai fan una collezione che va oltre il campo. Tutti i prodotti della collezione – maglia da gioco compresa, al prezzo di 250 euro – saranno disponibili sullo store online, nei negozi fisici di le PÈRE e online.