Gli sportivi più pagati del 2024: Jannik Sinner unico italiano nella top 50

Cristiano Ronaldo si posiziona al vertice della classifica di Sportico sugli sportivi più pagati del 2024 per il secondo anno consecutivo. L’atleta portoghese – che ha recentemente compiuto 40 anni – occupa la vetta di questa particolare graduatoria grazie ai 260 milioni di dollari incassati tra l’accordo con l’Al Nassr (215 milioni di dollari) e gli sponsor fuori dal campo (per altri 45 milioni circa).

Complessivamente, i primi 100 atleti più pagati hanno guadagnato un totale stimato di 6,2 miliardi di dollari, con un aumento del 14% rispetto alla classifica relativa ai dati del 2023. E ancora una volta, si tratta esclusivamente di uomini: per il secondo anno consecutivo, nessuna donna è entrata nella top 100. La soglia minima di guadagno per entrare in classifica è stata di 37,5 milioni di dollari, cifra guadagnata dal quarterback Daniel Jones, rispetto ai 32,5 milioni dell’anno scorso. Coco Gauff è stata l’atleta donna più pagata nel 2024, arrivando a 30,4 milioni di dollari, secondo Sportico.

Atleti provenienti da otto sport e 27 Paesi diversi hanno raggiunto la top 100. Stipendi, bonus e premi in denaro hanno rappresentato 4,8 miliardi di dollari, mentre le sponsorizzazioni e altre fonti di reddito hanno aggiunto ulteriori 1,4 miliardi di dollari. Quasi tutti gli atleti dipendono principalmente dai loro stipendi per la maggior parte dei guadagni. Brian Burns (43,9 milioni di dollari), Jacob deGrom (40,3 milioni) e Anthony Rendon (38,3 milioni) sono tra gli esempi più estremi, con oltre il 99% dei loro introiti derivanti dal salario percepito dal loro club.

Sportivi più pagati 2024 – Cinque calciatori in top 10

Guardando alla classifica, detto del primo posto di Cristiano Ronaldo, la seconda posizione è occupata dal cestista Stephen Curry (Golden State Warriors), con 153,8 milioni di dollari. Il podio si completa con il pugile Tyson Fury, che ha incassato 147 milioni di dollari complessivi tra premi e sponsor. La top 5 si chiude poi con Lionel Messi (Inter Miami, 135 milioni di dollari) e con un altro giocatore della NBA, LeBron James, a quota 133,2 milioni di dollari.

Tra i calciatori, il primo presente tra quelli che giocano in Europa (e unico in top 10) è il francese Kylian Mbappè. Nel complesso, sono 11 su 100 gli atleti provenienti dal mondo del pallone. Di seguito, la top 20 degli sportivi più pagati nell’anno che si è concluso da poco:

Sportivi più pagati 2024 – Sinner unico italiano

Nelle prime 20 posizioni ci sono sei sport rappresentati. A mancare (considerando tutti gli sport presenti nella top 100) sono solamente il tennis e il baseball. A proposito di tennis, va segnalata la presenza dell’unico atleta italiano in classifica: Jannik Sinner. L’altoatesino si posiziona al 43° posto della graduatoria con 52,3 milioni di dollari incassati, divisi quasi equamente tra premi e sponsorizzazioni.