Sanremo 2025: ecco per chi tifano i cantanti in gara

Milan in vetta, incalzato da Napoli, Roma e Juve che si contendono il podio. Non è la classifica della Serie A bensì la classifica delle squadre più tifate dai cantanti in gara a Sanremo 2025.

Dei 29 cantanti in gara (che salgono a 32 se si considerano i featuring) quasi tutti hanno una squadra del cuore. Alcuni sono tifosi sfegatati, altri sono “insospettabili”; in ogni caso per gli artisti in gara a Sanremo 2025 la musica non è l’unica passione e il calcio è negli interessi d quasi tutti.

Partendo dalla squadra più tifata, il Milan, a rappresentare i rossoneri sul palco dell’Ariston ci sarà Fedez, che anche se in passato si è dichiarato “non tifoso”, ha più volte accompagnato i propri figli a vedere il Milan, ma anche Irama, Rkomi e Guè Pequeno, trio di rapper di fede rossonera.

A questa compagine di rapper si aggiunge Fausto dei Coma Cose che vive anche il derby casalingo con la compagna, di band e di vita, Francesca che è invece interista.