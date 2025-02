Sanremo 2025: da Lauro a Fedez ecco quanto guadagnano i cantanti in gara

Quanto guadagnano cantanti Sanremo 2025? Achille Lauro, Fedez ed Elodie. Ma anche “mostri sacri” della canzone italiana come Giorgia, nomi abituati alle vette delle classifiche come Tony Effe e Rocco Hunt a cui si affiancano cantautori di qualità come Brunori Sas e Lucio Corsi. I 29 cantanti in gara a Sanremo 2025 mettono in mostra la varietà che la musica italiana è in grado di esprimere.

E calcare il palco dell’Ariston può rappresentare la consacrazione musicale per chi è ancora in cerca di affermazione, così come vedere il proprio brano diventare un tormentone già dal primo ascolto.

Il tutto a prescindere dal risultato in classifica finale: nella lunga storia di Sanremo è capitato spesso che il brano classificato all’ultimo posto diventasse un successo, se non un inno generazionale – si pensi al Vita spericolata di Vasco Rossi – penultimo nell’edizione 1983 della kermesse.