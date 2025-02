Inter, risolto in anticipo il prestito di Valentin Carboni al Marsiglia

Valentin Carboni torna all’Inter. Attraverso una nota ufficiale, il club nerazzurro ha infatti reso noto l’accordo per la risoluzione anticipata del prestito del calciatore con l’Olympique Marsiglia: «FC Internazionale Milano comunica che, a seguito delle discussioni con l’Olympique de Marseille e il calciatore, è stato raggiunto l’accordo per la risoluzione anticipata del prestito di Valentin Carboni, attaccante argentino classe 2005», si legge nella nota diramata dall’Inter.

Valentin Carboni, dopo l’esperienza al Monza (2 gol in 32 presenze), lo scorso agosto è passato al Marsiglia in prestito oneroso a un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 36 milioni (più bonus), e di contro-riscatto a 40 milioni in favore dei nerazzurri.

Una stagione sfortunatissima per il classe 2005: dopo aver raccolto 4 presenze nelle prime 7 partite di Ligue 1, il 12 ottobre 2024 si è procurato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, che lo ha costretto ad un lungo stop che tuttora lo sta costringendo a uno stop forzato dall’attività agonistica.

Il calciatore rientra dunque alla base, in attesa di riprendere a giocare e di capire quale sarà eventualmente la sua prossima destinazione. Carboni ha rinnovato il suo contratto con l’Inter lo scorso agosto fino al 30 giugno 2029, per una cifra che si aggira intorno ai 3 milioni di euro lordi a stagione (poco più di 1,6 milioni di euro netti).