La Liga denuncia il Real Madrid dopo l’esposto del club contro gli arbitri

Come aveva già annunciato il presidente Javier Tebas, la Liga spagnola ha denunciato il Real Madrid al Comitato Disciplinare della RFEF (la Federcalcio spagnola) per la lettera contro gli arbitri, in cui il sistema arbitrale veniva definito «corrotto» e «manipolatore» al fine di «indurre all’errore» proprio contro le Merengues.

«Noi, ovviamente, denunceremo, proprio come abbiamo già denunciato a suo tempo Real Madrid TV. Vedremo chi verrà denunciato, se il club, chi ha firmato la lettera o il consiglio direttivo. Stiamo analizzando la questione a livello giuridico, ma, evidentemente, questo tipo di dichiarazioni non possono essere tollerate perché contengono falsità», ha spiegato Tebas lo scorso giovedì dopo la riunione tra i club, la Federazione e il Comitato Tecnico Arbitrale.

Il presidente della Liga – spiega La Vanguardia – ha inoltre affermato dopo il vertice a Madrid con tutti i club (al quale l’unico assente era il Real Madrid) che «qualcuno ha perso la testa» all’interno del club madridista. La società presieduta da Florentino Pérez aveva deciso di scrivere la lettera contro il corpo arbitrale dopo il duro intervento dello spagnolo Carlos Romero su Kylian Mbappé, che non aveva portato all’espulsione del giocatore.

«Il Real Madrid vuole danneggiare la competizione. Ha costruito una narrativa culminata nella nota che hanno pubblicato l’altro giorno. Si tratta di una retorica vittimistica che non corrisponde alla realtà, che analizza male il caso Negreira, una vicenda che è attualmente sotto inchiesta», ha aggiunto Tebas, puntando nuovamente il dito contro Real Madrid TV, che questa settimana è tornata ad attaccare gli arbitri dopo il rigore concesso all’Atlético nel derby madrileno per un pestone di Tchouaméni su Samuel Lino.

Il rigore a favore dei colchoneros, trasformato in gol da Julián Álvarez in una partita terminata con un pareggio per 1-1 e che ha riacceso la lotta per la Liga, è stato il primo rigore fischiato contro il Real Madrid a fronte di dieci a favore in 23 giornate di campionato, un dato senza precedenti nelle principali leghe europee.