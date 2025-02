Coppa Italia, 4,5 milioni di spettatori per Milan-Roma: è la gara più vista nel 24/25

La Coppa Italia ha vinto la sfida degli ascolti televisivi nella serata di ieri, grazie al quarto di finale di San Siro Milan-Roma. Il match – andato in scena su Canale 5, a partire dalle ore 21.00 – ha raccolto davanti alla televisione oltre 4,5 milioni di spettatori e uno share del 22,5%, facendo registrare il migliore risultato di questa stagione per la competizione.

I rossoneri hanno avuto la meglio sui giallorossi con il risultato di 3-1, grazie a una doppietta dell’ex di serata Tammy Abraham e a una rete del nuovo acquisto Joao Felix. La squadra di Ranieri aveva accorciato con Artem Dovbyk e si è vista annullare una rete per fuorigioco sul 3-1, episodio che ha fatto calare il sipario sull’incontro.

Milan Roma spettatori tv – Due ottavi di finale sul podio

Guardando ai match più seguiti del torneo in questa stagione, il secondo posto è ancora occupato dall’ottavo di finale Juventus-Cagliari (distante un milione di spettatori), mentre il podio si chiude con Lazio-Napoli. Fuori dalle prime tre posizioni l’altro quarto di finale, in cui il Bologna ha avuto la meglio sull’Atalanta in trasferta.

Guardando alla passata stagione, Milan-Roma ha già superato il record di ascolti fatto segnare da una partita dei quarti di finale (Milan-Atalanta, con oltre 4,3 milioni). Bisognerà ora attendere gli altri due quarti di finale per avere un quadro completo e scoprire le avversarie di Bologna e Milan in semifinale.