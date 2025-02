Betsson, ricavi oltre il miliardo di euro e utile di 180 milioni nel 2024

Betsson, società attiva nel mondo delle scommesse online, ha chiuso il 2024 con ricavi complessivi per 1.106,6 milioni di euro, in aumento del 17% rispetto all’esercizio precedente e con una crescita organica del 41%. L’utile netto – come annunciato dal gruppo in un comunicato – è stato di 183,7 milioni di euro e l’utile per azione è pari a 1,32 euro.

Betsson è attiva nel mondo dello sport, ed è sbarcata in Serie A nella stagione in corso come sponsor di maglia dell’Inter con il brand betsson.sport. Un’intesa da circa 30 milioni di euro a stagione, che è andata a sostituire quella con Paramount+, che a sua volta aveva preso il posto di Digitalbits.

Betsson bilancio 2024 – Il commento del CEO Pontus Lindwall

«Guardando al 2024, possiamo affermare con certezza che è stato l’anno migliore di sempre per Betsson, in cui abbiamo consolidato ulteriormente la nostra posizione di leader globale nel settore del gaming e delle scommesse. L’anno è stato caratterizzato da una forte crescita, maggiore redditività e investimenti strategici in linea con i nostri obiettivi di lungo termine e con la nostra visione di offrire la migliore esperienza di gioco del settore», ha commentato il CEO Pontus Lindwall.

«Gli investimenti nelle regioni America Latina, Europa Centrale e Orientale e Asia Centrale (CEECA) sono stati un fattore chiave della crescita del Gruppo. Abbiamo rafforzato la nostra presenza in diversi mercati strategici, sfruttando la nostra esperienza nel gioco online e la nostra piattaforma tecnologica di proprietà, inclusa la sezione sportsbook. Inoltre, il nostro impegno nello sport e nel marketing, attraverso sponsorizzazioni strategiche, ha svolto un ruolo cruciale nel rafforzare il marchio Betsson e nell’aumentare il coinvolgimento dei giocatori a livello globale», ha aggiunto.

Parlando dei numeri, Lindwall ha spiegato che «le iniziative per migliorare l’offerta di prodotti e rafforzare la notorietà del marchio hanno contribuito agli eccellenti risultati ottenuti. Per la prima volta nella nostra storia, abbiamo superato il miliardo di euro di ricavi, con una crescita del 17% rispetto all’anno precedente. Allo stesso tempo, il margine EBIT ha superato il 23%, grazie al nostro modello di business scalabile e al continuo controllo dei costi. La solidità dei flussi di cassa e della nostra situazione finanziaria ci consente di continuare a distribuire dividendi interessanti ai nostri azionisti, mentre investiamo nella crescita futura. Per il 2024, il Consiglio ha proposto un dividendo ordinario aumentato a 0,657 euro per azione, oltre a un dividendo speciale di 0,10 euro per azione».

«Continueremo a innovare e a essere pionieri nel nostro settore, proseguendo il nostro percorso di crescita anche nel 2025. L’espansione geografica e la diversificazione restano i nostri obiettivi chiave e abbiamo in programma numerose iniziative per sostenere la crescita futura. Grazie a una gestione disciplinata del capitale, a strategie promettenti e al nostro costante impegno nel migliorare l’esperienza dei clienti, siamo sicuri di poter continuare a creare valore a lungo termine per i nostri azionisti e clienti», ha concluso.