I vertici della Premier: il VAR ha commesso 13 errori in questa stagione

Il VAR ha commesso 13 errori nelle prime 23 giornate di Premier League, secondo quanto rivelato dal massimo campionato inglese. Un dato in miglioramento rispetto ai 20 della stagione 2023/24. Come riporta il sito della BBC, il totale degli errori da parte degli addetti al VAR è da dividere fra i nove interventi mancati e quattro sbagliati. In totale, fino a questo momento, ci sono stati 70 interventi della tecnologia nelle 239 partite disputate, uno ogni tre gare.

Secondo i dati della Premier, la precisione degli interventi VAR di quest’anno si attesa al 96,4%, in crescita rispetto al 95,7% della scorsa stagione. «Nessuno qui sottovaluta il significato e l’impatto di un singolo errore – ha dichiarato Tony Scholes, Chief Football Officer per la Premier League –. Sappiamo che un singolo errore può costare ai club. Punti e risultati possono costare posizioni agli allenatori, potenzialmente il posto ai giocatori».

La Premier ha anche pubblicato un elenco dei quattro errori di valutazione commessi dal VAR in questa stagione:

Bournemouth 1-1 Newcastle, 25 agosto – Gol annullato per fallo di mano non oggettivo

Gol annullato per fallo di mano non oggettivo West Ham 2-1 Man Utd, 27 ottobre – Rigore assegnato al West Ham dopo review chiamata dal VAR, ma che è stata giudicata non necessaria

– Rigore assegnato al West Ham dopo review chiamata dal VAR, ma che è stata giudicata non necessaria Brentford 0-0 Everton, 23 novembre – Espulsione di Christian Norgaard per fallo violento dopo review. Anche qui la chiamata la VAR è stata giudicata non necessaria

– Espulsione di Christian Norgaard per fallo violento dopo review. Anche qui la chiamata la VAR è stata giudicata non necessaria Nottingham Forest 3-2 Southampton, 19 gennaio – Gol annullato ingiustamente a Milenkovic per un fuorigioco attivo, che in realtà non lo era, di un compagno.

Di questi quattro errori, quello che pesa di più è sicuramente quello in West Ham-Manchester United, con la sconfitta dei Red Devils che portò all’esonero del tecnico olandese, Erik ten Hag. Al contrario di quanto fatto con questi quattro episodi sbagliati, la Premier non ha reso pubblici i nove interventi mancati dagli arbitri al monitori di questa stagione, che comunque sono conteggiati come errori.

Scholes ha rivelato che il sistema del fuorigioco semiautomatico, presente in Italia, sarà molto probabilmente introdotto in Premier League a partire dalla prossima stagione con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa per avere un risposta definitiva dalla sala VAR su questo specifico aspetto.