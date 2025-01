Liga, Tebas apre le porte alla disputa di Barcellona-Real Madrid all'estero

Barcellona-Real Madrid, prevista per l’11 maggio, si potrà giocare al di fuori dei confini spagnoli. Il via libera è arrivato, dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, dal presidente della Liga, Javier Tebas. Il numero uno del calcio professionistico spagnolo ha aperto a questa possibilità, a patto che ci siano tutte le condizioni necessarie.

Come riporta il sito Palco23, nella giornata di ieri Tebas ha assicurato che entrambi i club stanno valutando positivamente questa possibilità che li farebbe, inoltre, entrare nella storia. Infatti, nessun club europeo ha giocato fino a questo momento una partita ufficiale del proprio campionato al di fuori dai confini nazionali.

Questa eventualità, che sarebbe ancora vietata nel regolamento FIFA (che presto dovrà essere modificato dopo l’accordo extragiudiziale con la società di eventi sportivi Relevent), si è resa necessaria per via della scadenza dell’accordo fra Barça e comune del capoluogo catalano per il Montjuic. Il club dovrà lasciare l’impianto ad aprile, in vista di un mese – quello di maggio – in cui sono già in programma importanti concerti, come il ritorno in Spagna dei Rolling Stones.

Nelle prime intenzioni dei catalani c’era quella di giocare la sfida più attesa della Liga nel nuovo e completato Camp Nou. Ma la tabella di marcia dei lavori non è stata rispettata e la sfida rischia di giocarsi in un impianto non ancora ultimato e con una capienza limitata a 60mila persone. Per queste due ragioni si sta ragionando su uno spostamento all’estero della partita.

«A noi non hanno comunicato niente – ha commentato Tebas –. Si parlava fuori da Spagna, però non sappiamo niente. Se c’è un problema di forza maggiore per i lavori, come è stato in altre occasioni, si giocherà in un alto impianto». E sulla possibilità, quindi, che la sfida si disputi all’estero, il numero uno della Liga ha spiegato che «dovrebbero avere l’autorizzazione del Real Madrid, e si potrebbe studiare la cosa».

Inoltre, a proposito di stadio, non va dimenticato che il Bacellona entro fine febbraio dovrà comunicare alla UEFA in quale impianto continuerà a ospitare le prossime partite della Champions League, ricordando sempre che le eventuali semifinali sono fissate proprio per il mese di maggio e che la struttura dovrà essere la medesima per tutti gli incontri della fase a eliminazione diretta.