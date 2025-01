L’Espresso celebra 70 anni e si rinnova, tra presenza digitale ed eventi live

L’Espresso, uno dei simboli del giornalismo italiano, compie 70 anni e si rinnova profondamente, intrecciando passato e futuro. Fondato nel 1955 da Eugenio Scalfari, il settimanale si è affermato come punto di riferimento per l’informazione di qualità, grazie a inchieste, approfondimenti e uno sguardo sempre indipendente sulla realtà. Ora, sotto la guida del Gruppo Ludoil e con l’editore Donato Ammaturo, L’Espresso intraprende una nuova fase per continuare a fare la storia.

Al centro del rinnovamento c’è l’obiettivo di creare un’esperienza multimediale, unendo la tradizione del magazine cartaceo con una presenza digitale completamente rinnovata. La trasformazione si concretizza nel lancio di una piattaforma online moderna e interattiva, progettata per migliorare la fruizione dei contenuti e rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più connesso. Grazie alla guida di Felice Florio, il nuovo responsabile del sito e dei social, il restyling del portale web e dell’app promette un’esperienza immersiva, particolarmente ottimizzata per il mobile.

Anche i social network saranno protagonisti della strategia: da semplici canali di comunicazione, si trasformeranno in spazi centrali di dialogo e approfondimento, arricchiti da podcast esclusivi e format pensati per attrarre nuove generazioni.

Come sottolinea Emilio Carelli, direttore de L’Espresso: «L’Espresso celebra 70 anni intrecciando passato e futuro. Nasce l’esperienza phygital che unisce l’autorevolezza del magazine cartaceo, a un restyling digitale di sito, social, app, un palinsesto di eventi live e nuove iniziative editoriali. Nel suo anniversario, si apre una nuova era con la digitalizzazione dell’archivio storico, simbolo della sua eredità unica. L’Espresso si rinnova per continuare a raccontare il mondo con rigore e profondità».

Tra i progetti più ambiziosi per celebrare i 70 anni spicca la digitalizzazione del vasto archivio storico del settimanale. Decenni di articoli, inchieste e testimonianze saranno accessibili a tutti, offrendo una memoria collettiva preziosa per interpretare il passato e costruire il futuro. Nel 2025, L’Espresso rafforzerà anche la sua presenza nel mondo degli eventi. Conferenze, talk e appuntamenti speciali permetteranno ai lettori di approfondire temi centrali come la sostenibilità, l’innovazione, il design e la mobilità. Questi eventi rappresenteranno un’opportunità unica per creare un confronto autentico e coinvolgente con il pubblico.

Parallelamente all’evoluzione editoriale, il settimanale punta a rafforzare la propria indipendenza e competitività con una strategia commerciale in house. Alla guida, Fabrizio Piscopo, noto professionista del settore, che, in qualità di General Media Advisor, avrà il compito di valorizzare le opportunità pubblicitarie e consolidare il posizionamento de L’Espresso.