Ufficiale, Neymar lascia l'Al Hilal: il brasiliano torna al Santos dopo 12 anni

Neymar e l’Al Hilal si sono detti addio. Si conclude dopo solamente un anno e mezzo l’avventura del talento brasiliano in Arabia Saudita, dove ha giocato in totale sette partite, di cui due in questa stagione, per via del grave infortunio avuto al ginocchio nell’ottobre 2023.

Il club saudita ha comunicato nella serata di ieri di aver raggiunto un accordo consensuale con il calciatore per la rescissione del contratto che era in scadenza al 30 giugno. Arrivato come grande colpo di mercato per rispondere ai rivali dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, O’Ney non ha rispettato le attese nonostante il grande sforzo economico messo in campo dai campioni d’Arabia in carica: 90 milioni di euro al PSG per il suo cartellino e contratto da 200 milioni a stagione.

Ora si apre una nuova fase della carriera del 32enne brasiliano che è ufficialmente svincolato. Ma secondo le ultime indiscrezioni questa condizione non durerà molto. Infatti, è sempre più vicino il suo ritorno al Santos, formazione brasiliana che è appena risalita nella massima serie e che lo ha fatto conoscere al mondo scatenando un’asta a colpi di milioni fra Real Madrid e Barcellona, con quest’ultimi usciti vincitori.

Neymar sembra quindi aver rifiutato la corte dell’Inter Miami, dove avrebbe riformato il trio con Messi e Suarez come ai tempi del Barça, per rimettersi in gioco nel suo paese e riprendersi la nazionale brasiliana in vista anche dei Mondiali 2026 che si giocheranno in USA, Canada e Messico. Il contratto che Neymar andrà a firmare con il Santos sarà di soli sei mesi con opzione per un’altra stagione, anche se secondo le ultime novità sembrerebbe che il padre-agente dell’ex Barça e PSG voglia permettere al figlio di essere svincolato sul mercato estivo per ridare slancio a una carriera che al momento si è arenata.