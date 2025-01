La UEFA svela la brand identity della finale della Champions League 2025

Con la nuova fase campionato a 36 squadre che si chiuderà mercoledì con l’ottava e ultima giornata, è stata svelata la Brand Identity della finale di UEFA Champions League, che si giocherà a Monaco di Baviera, per riscaldare ancora di più i motori in vista dell’inizio della fase a eliminazione diretta.

Realizzato dall’artista locale Miriam Ganser, il motivo rappresenta l’identità e lo spirito di Monaco, incorporando alcuni dei monumenti più iconici e importanti della città, passando da elementi astratti che vogliono riflettere l’energia vibrante e creativa di Monaco.

I motivi tradizionali bavaresi e gli alberi di castagno per cui Monaco è conosciuta, sono stati incorporati nel design, insieme al padiglione Monopteros, che si trova nel Giardino Inglese della città, alla Statua della Bavaria, alla Frauenkirche, al Volkstheater e al Markthallen München (mercato all’ingrosso della frutta). Naturalmente il trofeo più iconico del calcio di club rimane al centro del Brand incastonato in colori che rappresentano l’identità della finale, rendendolo un elemento unico e distintivo. In vista della finale – che si terrà alla Munich Football Arena sabato 31 maggio – la Brand Identity sarà ben visibile in tutta la città ospitante, nello stadio, sul sito della UEFA e sul materiale promozionale.