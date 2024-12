Ezio Simonelli è il nuovo presidente della Lega Serie A

Ezio Maria Simonelli è il nuovo presidente della Lega Serie A. Il commercialista classe 1958 è stato eletto nell’assemblea odierna, con 14 voti a favore, mentre le altre sei schede sono rimaste bianche. Simonelli ha ricevuto più voti degli ultimi due presidenti eletti, rispettivamente Dal Pino (12 voti) e Casini (11 voti).

Un profilo che, come anticipato da Calcio e Finanza, era in pole come nuovo presidente già nelle scorse settimane.

Simonelli succede così a Lorenzo Casini alla guida della Lega Serie A, centrando i 14 voti necessari da quorum già alla seconda assemblea elettiva: per tornare ad una votazione così a favore di un candidato (al netto del voto per acclamazione per Micciché nel 2018 che, dopo una indagine, portò alle dimissioni dello stesso dirigente) bisogna tornare ai 14 voti che portarono alla conferma di Maurizio Beretta alla guida della Lega nel 2013, dopo che era stato eletto nel 2009 ma come presidente dell’allora Lega Calcio che riuniva Serie A e Serie B.

Nell’assemblea di oggi non andranno in scena invece le altre votazioni per le cariche ai vertici della Lega, dall’amministratore delegato fino ai consiglieri di Lega e quelli federali.