Serie A, anticipi e posticipi dal 21° al 23° turno: derby di Milano domenica ore 18

La Serie A ha pubblicato nella giornata odierna le date e gli orari delle sfide di campionato che andranno in scena tra il 21° e il 23° turno. Tre giornate di altissimo livello, con almeno cinque big match da non perdere. Si parte dal 21° turno, che vedrà in campo Juventus e Milan a Torino, pronte a sfidarsi nella corsa al quarto posto.

La giornata successiva, i bianconeri saranno di scena a Napoli, dove affronteranno Antonio Conte. Entrambi gli appuntamenti sono fissati per sabato alle ore 18 (rispettivamente 18 e 25 gennaio) e saranno trasmessi in diretta esclusiva su DAZN (tra le due sfide, Milan e Juventus scenderanno in campo anche per la penultima giornata del girone di Champions).

Nel 22° turno spicca anche Lazio-Fiorentina, mentre nella giornata successiva i riflettori saranno accesi sullo stadio di San Siro, dove andrà in scena il derby della Madonnina tra Milan e Inter. Anche in questo caso si giocherà alle ore 18 (domenica 2 febbraio), con le squadre impegnate sempre in Champions durante la settimana.

Nella stessa domenica, in posticipo alle ore 20.45, si affronteranno anche Roma e Napoli, per un altro big match importante per gli uomini di Antonio Conte e per quelli di Claudio Ranieri.

Serie A calendario girone ritorno – Tutti gli incontri

Di seguito, il calendario completo del 21° turno:

Queste date e orari del 22° turno:

Infine, il calendario della 23esima giornata: