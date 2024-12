Chi è Ezio Simonelli, il nuovo presidente della Lega Serie A? Il commercialista classe 1958 è stato scelto come successore di Lorenzo Casini alla guida della massima divisione. Un profilo che, come anticipato da Calcio e Finanza, era in pole come nuovo presidente già nelle scorse settimane.

Nato a Macerata il 12 febbraio 1958, Simonelli si laurea in economia e commercio all’Università di Perugia nel 1982 ed è giornalista pubblicista.

Chi è Ezio Simonelli, ex commercialista di Berlusconi

Dottore commercialista e revisore contabile, particolarmente amico di Adriano Galliani nonché ex commercialista di Silvio Berlusconi, Simonelli è managing partner di Simonelli Associati, studio legale tributario con sede a Milano. Simonelli è presidente del Collegio sindacale di Sisal Group S.p.A. ed è stato presidente del Collegio sindacale di Mediaset Italia S.p.A. (carica che ora lascerà dopo l’elezione a presidente della Lega Serie A, così come i ruoli nei collegi sindacali di Mondadori e Fininvest, la holding dei Berlusconi che controlla il Monza), oltre ad essere Sindaco effettivo di Recordati S.p.A. e F2i Sgr.

È docente oltre che membro del comitato scientifico del Master di Diritto e Pratica Tributaria de il Sole 24 Ore. Autore di molteplici articoli e pubblicazioni, cura dal 2004 la rubrica “attualità fiscale” della Rivista dei dottori commercialisti. Inoltre, è stato Partner e successivamente Of Counsel dello studio fiscale di Ernst & Young. Console Onorario del Canada in Italia.

Chi è Ezio Simonelli, il ruolo nel calcio

Già nel 2013 Simonelli aveva cercato la scalata alla Lega Serie B, senza successo, quando poi venne rieletto Maurizio Beretta. Nel 2017 invece era stato scelto come reggente della Lega Serie A dopo l’addio dello stesso Beretta. Nel 2021, invece, si era cimentato nella corsa alla presidenza della Lega di Serie B, senza successo, dato che venne eletto Mauro Balata.

Ora, però, la candidatura di Simonelli sembra essere stata sostenuta con fermezza anche dal governo. Il suo nome è particolarmente apprezzato dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che nel giugno 2023 lo ha nominato membro del consiglio di amministrazione di Amco, società legata al ministero di via XX Settembre, specializzata nella gestione dei crediti deteriorati per finalità di interesse pubblico.

Questo gesto rappresenta un segno di fiducia verso Simonelli, che al MEF gode anche del sostegno di un’altra figura di rilievo, il viceministro Maurizio Leo. Quest’ultimo, incaricato da Giorgia Meloni della riforma fiscale, è un amico di lunga data di Simonelli. Nei primi anni 2000, i due avevano persino valutato l’idea di aprire uno studio professionale in società, progetto poi accantonato. Tuttavia, per un periodo hanno condiviso lo stesso studio a Roma, pur mantenendo separate le rispettive attività professionali. Non solo: quando Simonelli inaugurò il suo studio a Milano, dopo aver lasciato Ernst & Young, Leo, allora semplice militante della destra romana, partecipò all’evento, sottolineando il legame tra i due.