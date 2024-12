Netflix sbarca nel calcio: trasmetterà i Mondiali femminili 2027 e 2031

Netflix sbarca nel mondo del calcio in live streaming: la piattaforma ha infatti stretto un accordo con la FIFA per trasmettere i Mondiali femminili 2027 e 2031.

«La FIFA e Netflix hanno firmato un accordo storico relativo ai diritti esclusivi negli Stati Uniti per le edizioni del 2027 e del 2031 della FIFA Women’s World Cup, in quello che rappresenta un annuncio epocale per il calcio femminile», si legge nella nota.

«La FIFA Women’s World Cup sarà la prima competizione acquisita integralmente da Netflix, rafforzando ulteriormente lo status del torneo come il più grande evento sportivo femminile al mondo e offrendo una piattaforma eccezionale per promuovere il calcio femminile».

«L’accordo storico garantirà ai tifosi statunitensi un accesso senza precedenti a tutte le partite in diretta e a una copertura immersiva, con spettacoli in studio con star del settore, per una celebrazione senza precedenti del calcio femminile. L’accordo include anche Porto Rico e copre tutte le lingue, con un doppio telecast di alta qualità previsto sia per le trasmissioni in inglese che in spagnolo negli Stati Uniti».

«Questo è un momento epocale per i diritti mediatici sportivi», ha dichiarato il Presidente della FIFA, Gianni Infantino. «Come marchio di prestigio e nuovo partner a lungo termine della FIFA, Netflix ha dimostrato un forte impegno nella crescita del calcio femminile. Questo accordo invia un messaggio chiaro sul valore reale della FIFA Women’s World Cup e del calcio femminile a livello globale. La partnership tra FIFA e Netflix rende questa giornata davvero storica per le trasmissioni e per il calcio femminile».

«Oltre a trasmettere i tornei, Netflix svolgerà un ruolo chiave nel portare il fascino del calcio femminile a un pubblico di milioni di persone nei mesi precedenti entrambi i tornei finali, permettendoci così di aumentarne ulteriormente l’attrattiva».

«Ho visto il fandom per la FIFA Women’s World Cup crescere enormemente – dall’atmosfera elettrizzante in Francia nel 2019 fino, più recentemente, all’incredibile energia vista in Australia e Aotearoa Nuova Zelanda lo scorso anno», ha affermato Bela Bajaria, Chief Content Officer di Netflix. «Portare questo torneo iconico su Netflix non significa solo trasmettere le partite, ma anche celebrare le giocatrici, la cultura e la passione che guidano l’ascesa globale dello sport femminile».

«In seguito alla decisione della FIFA di collaborare esclusivamente con Netflix, le edizioni 2027 e 2031 della FIFA Women’s World Cup si preparano a raggiungere un pubblico ancora più vasto e a stabilire nuovi parametri di coinvolgimento negli Stati Uniti. La FIFA Women’s World Cup 2027™, che si terrà in Brasile dal 24 giugno al 25 luglio 2027, vedrà le 32 migliori squadre nazionali del mondo competere per la gloria. La nazione ospitante (o le nazioni ospitanti) dell’edizione del 2031 sarà decisa dal Congresso FIFA a tempo debito».

«Oltre alla copertura in diretta, Netflix produrrà serie documentarie esclusive in preparazione a entrambi i tornei, mettendo in risalto le migliori giocatrici del mondo, i loro percorsi e la crescita globale del calcio femminile», conclude la FIFA.