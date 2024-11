Serie A, Simonelli in pole come nuovo presidente di Lega

La Serie A converge sul nome di Ezio Simonelli come nome per il nuovo presidente di Lega. È quanto appreso da Calcio e Finanza dopo una riunione odierna della larga maggioranza dei club, a cui è seguita poi l’assemblea che ha portato alla decisione di anticipare la prima assemblea elettiva al prossimo 9 dicembre.

In particolare, infatti, sono quindici i club che si sono riuniti pre-assemblea e si sono detti pronti a supportare il nome di Simonelli. Si tratta nel dettaglio di:

Atalanta;

Bologna;

Cagliari;

Como;

Fiorentina;

Genoa;

Inter;

Juventus;

Milan;

Monza;

Parma;

Roma;

Torino;

Udinese;

Venezia.

I club che al momento appaiono contrario all’ipotesi Simonelli e non ha partecipato alla riunione sono invece:

Empoli;

Lazio;

Lecce

Napoli;

Verona.



Considerando i numeri emersi nell’incontro pre-assemblea, così, i club in maggioranza hanno spinto per anticipare la prima assemblea elettiva al 9 dicembre, rispetto alla data del 16 dicembre inizialmente stabilita: un modo per accelerare i tempi e puntare a chiudere la partita al più prestito, magari anche alla prima elezione quando serviranno 14 voti a favore per eleggere il presidente. E sarebbe una eccezione rispetto al passato, visto che raramente è successo (se non mai avvenuto) che un presidente di Lega sia stato eletto subito.

Chi è Ezio Simonelli, il profilo del candidato presidente

Nato a Macerata il 12 febbraio 1958, si laurea in economia e commercio all’Università di Perugia nel 1982 ed è giornalista pubblicista.

Dottore commercialista e revisore contabile, particolarmente amico di Adriano Galliani, Simonelli è managing partner di Simonelli Associati, studio legale tributario con sede a Milano. Simonelli è presidente del Collegio sindacale di Sisal Group S.p.A. e di Mediaset Italia S.p.A., Sindaco effettivo di Recordati S.p.A. e F2i Sgr. Da aprile 2018 è sindaco effettivo di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

È docente oltre che membro del comitato scientifico del Master di Diritto e Pratica Tributaria de il Sole 24 Ore. Autore di molteplici articoli e pubblicazioni, cura dal 2004 la rubrica “attualità fiscale” della Rivista dei dottori commercialisti. Inoltre, è stato Partner e successivamente Of Counsel dello studio fiscale di Ernst & Young. Console Onorario del Canada in Italia