Salvate il soldato Teun: l'eurogol con il Cagliari non può bastare

Un giovane Matt Damon, nel 1998, interpreta James Francis Ryan, un soldato americano protagonista del D-Day su cui si basa un capolavoro cinematografico di Steven Spielberg. James è l’unico sopravvissuto di quattro fratelli e ha bisogno di essere riportato a casa rapidamente.

Con un po’ di fantasia si può intuire il collegamento di questo film alla situazione in casa Juventus, in particola a quella di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese è un lontano parente dalla versione smagliante vista con l’Atalanta e, spesso, le sue prestazioni in maglia bianconero lo vedono come disperso, non pervenuto.

Il suo allenatore Thiago Motta non vuole certo “rispedirlo” a Bergamo e non manca di difendere il suo tutto-campista a spada tratta, con continue dichiarazioni di fiducia e di centralità nel progetto tecnico juventino. Certamente il numero 8 bianconero ha bisogno di un periodo di adattamento, normale per chi compie il passaggio in una piazza come Torino, dove “vincere è l’unica cosa che conta”.

L’ingente investimento di 60 milioni di euro complessivi da parte del club bianconero però – ed è un dato di fatto – per ora non sta rispettando le aspettative, con un solo gol e due assist a referto in Serie A. In Coppa Italia è di poche ore fa la magia del 2-0 contro il Cagliari, una punizione precisa sotto l’incrocio che ha fatto gioire il popolo juventino.

Analizzare le performance di “Koop” è semplice con FX – Football Exchange, la piattaforma online su cui poter giocare con oltre 500+ giocatori dei top club europei. L’iscrizione a FX permette di accedere a contenuti esclusivi e a un doppio concorso a premi, mensile e annuale, con intriganti ricompense in palio!