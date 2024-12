Genoa, con Sucu spuntano anche i fratelli Paval e Florin Talpes: ecco chi sono

Il Genoa ha trovato da pochi giorni un nuovo proprietario: si tratta dell’imprenditore rumeno Dan Sucu, che ha portato a termine l’aumento di capitale da 40 milioni di euro, necessario per diventare azionista di maggioranza del Grifone. Sucu controlla ora il 77% del club ligure e succede a 777 Partners, fondo americano definitivamente uscito di scena.

Nel frattempo, A-Cap – la società statunitense che aveva assunto il controllo di tutte le partecipate di 777 Partners in quanto creditore – ha provato a rivendicare la proprietà del Genoa, ma l’AD del Grifone Andrés Blazquez ha parlato di operazione definitiva e si è detto sereno: «Non temiamo azioni legali. Tutto è stato fatto nel rispetto delle regole, è definitivo e registrato nel libro degli azionisti», le sue parole al Secolo XIX.

Chi sono Paval e Talpes – Il patrimonio dei fratelli Adrian e Dragos

Mentre il nuovo proprietario prende confidenza con la realtà ligure, dalla Romania rimbalzano indiscrezioni su altri imprenditori che potrebbero affiancarsi a Sucu in questa avventura. A cominciare dai fratelli Adrian e Dragos Paval, che secondo il portale DigiSport sarebbero presenti a sostegno dell’operazione. I due imprenditori – secondo la rivista Forbes – vantano un patrimonio di 3,2 miliardi di euro.

Nel dettaglio, i fratelli Paval sono proprietari di Dedeman, un’azienda leader in Romania nella vendita di materiali da costruzione e prodotti per il fai-da-te. L’azienda, che registra vendite per 2 miliardi di dollari, conta 57 negozi che offrono circa 60.000 prodotti, tra cui utensili, materiali da costruzione, mobili ed elettrodomestici. I fratelli hanno fondato l’attività nel 1992 con un unico punto vendita a Bacău, in Romania. Possiedono inoltre quote di diverse società romene quotate in Borsa e un portafoglio immobiliare a Bucarest e nella città settentrionale di Cluj.

Chi sono Paval e Talpes – La carriera di Florin Talpes

Un altro nome circolato in questi giorni è quello di Florin Talpes, cofondatore e amministratore delegato di Bitdefender, che ha acquistato nel 2022 il 50% delle quote del Rapid Bucarest. Talpes, rumeno pure lui, è un imprenditore visionario che, insieme alla moglie Mariuca, ha fondato una delle prime aziende private di software nella Romania post-comunista, società da cui è nata Bitdefender.

Sotto la sua guida, Bitdefender è diventata un leader globale nella sicurezza informatica con milioni di clienti in tutto il mondo. Da sempre impegnato a espandere l’innovazione e la crescita IT dell’area, Talpes ha cofondato la National Association of Software Services Industry, che è stata determinante nell’aiutare l’Europa centrale e orientale a diventare un importante hub tecnologico.

Talpes ha ricevuto il riconoscimento di «CEO più apprezzato della Romania» dai leader della comunità imprenditoriale del settimanale Business Magazine. Talpes ha una laurea in matematica e un master in teoria degli operatori dell’Università di Bucarest.