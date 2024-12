I Berlusconi entrano in Nextalia: investimento per Barbara, Eleonora e Luigi

Nuovo ingresso di rilievo per Nextalia, la società di gestione del risparmio fondata dall’ex dirigente di Mediobanca Francesco Canzonieri.

Come riporta l’edizione odierna di MF-Milano e Finanza, il gruppo di private equity ha annunciato un aumento di capitale riservato, interamente sottoscritto da H14, la holding d’investimento di Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi, figli del secondo matrimonio dell’ex premier Silvio Berlusconi. H14 avrà anche un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione della sgr: Fiammetta Roccia, responsabile del capitale permanente del family office, entrerà infatti nel board.

Come Nextalia, H14 condivide una forte preferenza per gli investimenti in settori tecnologici ad alta innovazione, un terreno comune che ha favorito l’ingresso dei tre fratelli Berlusconi nel capitale della società. H14 ha acquisito una quota dell’1%, lo stesso livello detenuto da Enpam, la cassa previdenziale dei medici guidata da Alberto Oliveti, e dall’Istituto Atesino di Sviluppo.

Nel consiglio di amministrazione di Nextalia farà il suo ingresso anche Valentina Pippolo, nuova chief investment officer equity del gruppo. Pippolo, recentemente reclutata da Canzonieri, proviene dal fondo tedesco Bregal e vanta esperienze professionali presso l’investment banking di Merrill Lynch e il fondo Alpha Private Equity.

Con l’arrivo di H14, Nextalia amplia il già prestigioso elenco dei suoi azionisti, che comprende: Intesa Sanpaolo (14,1%), UnipolSai (4,9%), Coldiretti (0,5%), Enpam (1%), Micheli Associati (0,25%), Istituto Atesino di Sviluppo (1%) e Bonifiche Ferraresi (0,25%), la grande realtà agricola guidata da Federico Vecchioni. Il controllo della società resta saldamente nelle mani del fondatore attraverso Canzonieri Holding, che detiene il 76,5% delle quote.

Parallelamente, Canzonieri ha lanciato un nuovo strumento d’investimento che arricchisce l’offerta dei fondi targati Nextalia, portando il totale delle masse gestite a oltre 1,8 miliardi di euro. Si tratta di Nextalia Flexible Capital, un fondo di investimento alternativo chiuso, riservato a investitori professionali, focalizzato sul segmento delle small cap. Questo nuovo fondo si distingue per la sua strategia ibrida e punta a raccogliere 350 milioni di euro.

L’obiettivo del fondo è investire in aziende italiane di piccole e medie dimensioni con alto potenziale di crescita, attraverso acquisizioni di partecipazioni di maggioranza o minoranza, aumenti di capitale e strumenti finanziari ibridi come la preferred equity. Questo segmento è ancora poco esplorato dagli investitori professionali, offrendo quindi un’interessante opportunità di mercato.

Nextalia Flexible Capital rappresenta il quinto fondo della società, che punta a superare presto i due miliardi di euro di asset under management. Gli altri fondi già attivi sono: Nextalia Private Equity, Nextalia Credit Opportunities, Nextalia Ventures e Nextalia Capitale Rilancio.

Infine, la scorsa settimana Canzonieri ha annunciato anche la creazione di una divisione dedicata ai real assets, con l’obiettivo di gestire in modo attivo gli immobili che entreranno nel portafoglio della società attraverso le operazioni dei vari fondi. Nel frattempo, secondo quanto riportato, sarebbe in fase conclusiva la vendita di Diagram.