Rebranding, concorso a premi e app: ecco tutte le novità di FX, la borsa dei calciatori

E quale occasione migliore per provare la nuova piattaforma di un weekend da big match in Serie A , come il derby di Torino e la sfida in vetta alla classifica Inter-Napoli: partite da cui poter scegliere quali interpreti renderanno meglio (BUY) e chi invece deluderà le aspettative (SELL).

Inizia una nuova era per la prima borsa digitale dei calciatori. Da Football Players Exchange (FPeX) a Football Exchange (FX) , per un rebranding che porta con sé numerose novità che andranno ad arricchire l’esperienza degli utenti sulla piattaforma.

FX concorso a premi – Tutte le novità della nuova piattaforma

Ed è proprio nella modalità di fruizione e di gioco della borsa dei calciatori che sono state apportate novità importanti.

Dalla possibilità di giocare via app, all’aumento dei giocatori disponibili in piattaforma, fino alla riduzione della giocata minima: scopri tutte le novità della borsa dei calciatori nel video qui sotto, presente sul canale YouTube di Calcio e Finanza:

Una nuova era è iniziata per il Football Exchange. Non resta che diventare un utente della piattaforma e iniziare a giocare come un vero trader sui migliori calciatori in giro per l’Europa: fantastici premi ti aspettano!

FX – Football Exchange: come funziona la piattaforma

Come spiegato anche sul sito del FX (clicca qui per accedere), i passaggi per iniziare a giocare sono i seguenti:

Step 1 – Registrati e accedi tramite desktop o app : un processo semplice attraverso i propri profili social;

– Registrati e accedi : un processo semplice attraverso i propri profili social; Step 2 – Acquista i gettoni virtuali ( CSAT ) con carte, bonifico, Apple o Google Pay;

– Acquista i gettoni virtuali ( ) con carte, bonifico, Apple o Google Pay; Step 3 – Gioca su oltre 500 giocatori che militano nei top campionati europei, puntando al rialzo ( BUY ) i calciatori che reputi siano destinati ad apprezzarsi e a ribasso ( SELL ) quelli che reputi si deprezzeranno*;

– Gioca su oltre 500 giocatori che militano nei top campionati europei, puntando al rialzo ( ) i calciatori che reputi siano destinati ad apprezzarsi e a ribasso ( ) quelli che reputi si deprezzeranno*; Step 4 – Vinci fantastici premi ogni mese, grazie al concorso mensile e annuale della borsa dei calciatori.

*In base alle performance in campo, ogni calciatore riceve dei punti (PX) che rispecchiano la Var% della quotazione in piattaforma: il saldo di tutte le posizioni aperte forma il proprio punteggio nei ranking.