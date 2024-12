Oaktree, si complica la cessione di Banca Progetto a Centerbridge

Si complica il passaggio di proprietà di Banca Progetto da Oaktree – la società che controlla anche l’Inter da ormai qualche mese – ai fondi gestiti da Centerbridge Partners. Come riportato da La Repubblica, la vendita della ex Popolare lecchese oggi guidata da Paolo Fiorentino era stata annunciata a settembre, in alternativa alla quotazione in Borsa sino ad allora ventilata, a un prezzo fino a 600 milioni.

Tuttavia, nel mese di ottobre, il tribunale di Milano aveva disposto per la banca l’amministrazione giudiziaria, per alcuni prestiti a soggetti ritenuti vicini alla ‘ndrangheta. Inoltre, due giorni fa lo stesso tribunale ha condannato Paolo Fiorentino, in primo grado, a quattro anni di reclusione, per false comunicazioni al mercato, riferite a crediti deteriorati, all’epoca in cui era alla guida di Banca Carige.

Il CdA di Banca Progetto ha «rinnovato, all’unanimità, piena fiducia» all’AD, «che proseguirà nel suo mandato». Secondo il quotidiano, il contratto di cessione a Centerbridge non contempla clausole “Mac” che tengano conto di eventi di forza maggiore, ma gli ultimi fatti rischiano quantomeno di allungare i tempi della vendita, spingendo l’acquirente a chiedere uno sconto.