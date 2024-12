La Serie D sbarca su Vivo Azzurro TV, piattaforma streaming della FIGC

A partire da domenica 5 gennaio 2025, la Serie D sarà trasmessa in diretta su Vivo Azzurro TV, la piattaforma OTT della FIGC. Questa iniziativa segna un importante passo in avanti per la valorizzazione del calcio dilettantistico italiano, offrendo a tutti gli appassionati la possibilità di seguire un match live ogni domenica, a partire dalla prima giornata di ritorno del campionato.

Una novità importante, visto che la D, di fatto, non aveva diritti televisivi in chiave “nazionale”. Fino ad oggi, infatti, la trasmissione della partita era a discrezione della società che disputa la sfida in casa, salvo alcune emittenti regionali, come la Be.Pi Tv in Lombardia, che permettono la visione di un numero di match comunque limitato a giornata.

Con l’introduzione dall’anno nuovo, per accedere ai contenuti basta scaricare l’app di Vivo Azzurro TV, disponibile su App Store e Google Play Store, e registrarsi gratuitamente. La piattaforma non solo permetterà di seguire le partite, ma offrirà anche un’esperienza immersiva, portando la Serie D sui media mainstream grazie alla partnership tra la Lega Nazionale Dilettanti e la FIGC.