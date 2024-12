Unify League, per l’Italia fino a 10 squadre nelle nuove coppe europee

La Superlega è tornata con un nuovo nome e un nuovo format. A22 Sports ha annunciato nella giornata di oggi di avere chiesto ufficialmente a UEFA e FIFA il riconoscimento della sua Unify League, un insieme di competizioni che punta a sfidare il monopolio degli organi di governo del calcio europeo e mondiale a livello di club.

Unify League quante italiane? Le partecipanti e il percorso di qualificazione

Sono quattro i tornei previsti dal nuovo modello, dal più elitario di tutti (la Star League) all’ultimo della “catena alimentare”, la Union League. Nel documento pubblicato da A22, è spiegato che saranno 96 le squadre partecipanti ai tornei e che saranno così suddivise tra le quattro competizioni:

Star League – 16 squadre partecipanti (due gruppi da otto squadre)

Gold League – 16 squadre partecipanti (due gruppi da otto squadre)

Blue League – 32 squadre partecipanti (quattro gruppi da otto squadre)

Union League – 32 squadre partecipanti (quattro gruppi da otto squadre)

Per quanto riguarda le modalità di qualificazione, i club di tutte le 55 Federazioni Nazionali UEFA possono accedere alla Unify League attraverso uno dei seguenti tre percorsi:

Vittoria di una competizione della Unify League nella stagione precedente

Qualificazione diretta dal campionato domestico

Qualificazione tramite il processo di playoff pertinente

I campioni delle leghe Star e Gold guadagneranno un posto nella Star League della stagione successiva, mentre i campioni delle leghe Blue e Union guadagneranno rispettivamente un posto nella Gold League e nella Blue League della stagione successiva.

Tutti i club partecipanti ai principali campionati nazionali delle 55 Federazioni Nazionali UEFA all’inizio della stagione possono ottenere l’accesso diretto alle leghe Star, Gold, Blue o Union o ai playoff di qualificazione, in base ai risultati ottenuti nei rispettivi campionati nazionali nella stagione precedente. I posti di qualificazione diretta e di accesso ai play-off per ciascuna competizione della Unify League saranno invece assegnati in base a un coefficiente di competizione europea (“Ranking per Paese”), «una classifica trasparente e oggettiva basata sulle prestazioni dei club di ciascuna federazione nelle competizioni europee».

Unify League quante italiane? Le ipotesi per la Serie A

Ipotizzando che il ranking utilizzato sia quello attualmente già in uso dalla UEFA, quante squadre potrebbe portare la Serie A nei quattro tornei? Con la stagione 2024/25 ancora in corso, l’Italia occupa la seconda posizione nel ranking per Paesi, il che significa che potrebbe portare nella Unify League da un minimo di 8 a un massimo di 10 squadre (il numero dipende dalla qualificazione delle due che disputeranno i playoff).

Nel dettaglio, nel peggiore dei casi gli accessi sarebbero i seguenti:

3 squadre nella Star League (il livello più alto della Unify League)

1 squadre nella Gold League

2 squadre nella Blue League

2 squadre nella Union League

Qualora anche le due partecipanti ai playoff si dovessero qualificare, il numero salirebbe a 10: