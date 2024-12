Unify League, ecco il format: 96 partecipanti divise in quattro leghe

La nuova “Superlega” prende forma. Oggi infatti A22 ha svelato quello che sarà il format del torneo, nel giorno in cui la società ha inviato una lettera a FIFA e UEFA per chiedere il riconoscimento ufficiale delle nuove competizioni, che prenderanno il nome di Unify League.

Format Unify League, chi partecipa

La Unify League maschile avrà 96 club partecipanti divisi in quattro livelli: Star, Gold, Blue e Union League. Le leghe Star e Gold saranno composte ciascuna da 16 club, mentre le leghe Blue e Union saranno composte ciascuna da 32 club.

Nelle leghe Star e Gold, i 16 club partecipanti saranno suddivisi in 2 gruppi da 8 club ciascuno (Gruppo A e Gruppo B). Nelle leghe Blue e Union, i 32 club partecipanti saranno suddivisi in 4 gruppi da 8 club ciascuno (Gruppo A, Gruppo B, Gruppo C e Gruppo D) (la “Fase a Gironi”).

Format Unify League, la fase a gironi

Nella Fase a Gironi, i club giocheranno partite di andata e ritorno contro le altre squadre del proprio gruppo di 8. Ogni club disputerà quindi un totale di 14 partite, 7 in casa e 7 in trasferta.

Il vincitore di ogni partita otterrà 3 punti, in caso di pareggio entrambe le squadre otterranno 1 punto e la squadra sconfitta non riceverà punti. La somma dei punti ottenuti nelle 14 partite della Fase a Gironi determinerà la classifica di ogni club nel proprio gruppo. Se due o più club avranno lo stesso numero di punti al termine della Fase a Gironi, saranno applicati i seguenti criteri come spareggi, in quest’ordine:

a. maggior numero di punti ottenuti nelle partite della Fase a Gironi giocate tra le squadre in questione;

b. migliore differenza reti nelle partite della Fase a Gironi giocate tra le squadre in questione;

c. maggior numero di gol segnati nelle partite della Fase a Gironi giocate tra le squadre in questione;

d. se, dopo aver applicato i criteri da a) a c), le squadre hanno ancora pari merito, i criteri da a) a c) saranno ricalcolati esclusivamente per le partite giocate tra le squadre ancora in questione. Se questo procedimento non porta a una decisione, saranno applicati i criteri da e) a j), nell’ordine indicato:

e. migliore differenza reti in tutte le partite della Fase a Gironi;

f. maggior numero di gol segnati in tutte le partite della Fase a Gironi;

g. maggior numero di gol segnati in trasferta in tutte le partite della Fase a Gironi;

h. maggior numero di vittorie in tutte le partite della Fase a Gironi;

i. maggior numero di vittorie in trasferta in tutte le partite della Fase a Gironi;

j. minor totale di punti disciplinari calcolati solo su ammonizioni e espulsioni ricevute da giocatori e membri dello staff tecnico in tutte le partite della Fase a Gironi (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per doppia ammonizione in una partita = 3 punti).

Format Unify League, la fase ad eliminazione diretta

Ciascuna delle quattro leghe maschili avrà una propria fase finale a eliminazione diretta a fine stagione. Nelle leghe Star e Gold si qualificheranno le prime 4 squadre di ogni gruppo della Fase a Gironi. Nelle leghe Blue e Union si qualificheranno le prime 2 squadre di ogni gruppo.

La fase a eliminazione diretta di ogni lega inizierà con i quarti di finale.

Nelle leghe Star e Gold, gli abbinamenti dei quarti di finale saranno:

Partita 1: 1ª del Gruppo A vs. 4ª del Gruppo B

Partita 2: 1ª del Gruppo B vs. 4ª del Gruppo A

Partita 3: 2ª del Gruppo A vs. 3ª del Gruppo B

Partita 4: 2ª del Gruppo B vs. 3ª del Gruppo A

Nelle leghe Blue e Union, gli abbinamenti dei quarti di finale saranno:

Partita 1: 1ª del Gruppo A vs. 2ª del Gruppo D

Partita 2: 1ª del Gruppo B vs. 2ª del Gruppo C

Partita 3: 1ª del Gruppo C vs. 2ª del Gruppo B

Partita 4: 1ª del Gruppo D vs. 2ª del Gruppo A

Tutti gli abbinamenti dei quarti di finale si giocheranno in due gare, andata e ritorno. In caso di parità al termine delle due gare, si disputeranno due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno alla fine della gara di ritorno. Il club che segnerà più gol nei tempi supplementari si qualificherà per il turno successivo. Se al termine dei tempi supplementari la parità persiste, sarà la lotteria dei rigori a determinare il qualificato.

Per tutte e quattro le competizioni, le semifinali saranno:

Vincitore della Partita 1 dei quarti di finale vs. Vincitore della Partita 3 dei quarti di finale

Vincitore della Partita 2 dei quarti di finale vs. Vincitore della Partita 4 dei quarti di finale

Le semifinali si giocheranno in gara unica su campo neutro. Il vincitore si qualificherà per la fase successiva. In caso di pareggio, si disputeranno due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Il club che segnerà più gol nei tempi supplementari si qualificherà per il turno successivo. Se la parità persiste, una lotteria dei rigori deciderà il qualificato.

La finale sarà una partita unica giocata su campo neutro. In caso di pareggio, si disputeranno due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Il club che segnerà più gol nei tempi supplementari sarà dichiarato vincitore. Se al termine dei tempi supplementari la parità persiste, una lotteria dei rigori deciderà il campione.