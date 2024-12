DAZN, la principale piattaforma globale di streaming sportivo, trasmetterà questa sera alle 18:00 i The Best FIFA Football Awards 2024. La cerimonia annuale, che si terrà a Doha, giunge oggi alla sua nona edizione e celebra i migliori giocatori e allenatori della stagione in diverse categorie. Gli appassionati di calcio potranno seguire il gala con commento in italiano su DAZN, disponibile anche gratuitamente.

Il gala premierà i migliori giocatori, portieri e allenatori nelle categorie maschili e femminili, oltre a riconoscere i gol più spettacolari con i premi FIFA Puskás Award (maschile) e FIFA Marta Award (femminile), oltre al FIFA Fan Award e il FIFA Fair Play Award. Le votazioni sono decise da una giuria composta da tifosi, allenatori delle nazionali, giornalisti e capitani delle squadre. La cerimonia, che si svolgerà durante una cena di gala, sarà presieduta da Gianni Infantino, presidente della FIFA.

Dove vedere FIFA The Best tv streaming – La cerimonia dalle 18

L’Italia sarà rappresentata da diversi candidati di prestigio. Per la Serie A, Mike Maignan concorrerà al titolo di miglior portiere maschile, mentre Federico Dimarco è in lizza per il FIFA Puskás Award grazie al gol segnato contro il Frosinone. Tra le donne, l’unica giocatrice italiana nominata è Giuseppina Moraca, candidata al FIFA Marta Award per il suo straordinario gol contro il Bologna.

A tenere alta la bandiera tricolore anche Carlo Ancelotti, il tecnico del Real Madrid candidato come miglior allenatore dell’anno – insieme a Luis de la Fuente, Xavi Alonso e Pep Guardiola – e Gigi Donnarumma candidato invece come miglior portiere. Di seguito, tutte le categorie con i candidati alla vittoria.

Dove vedere FIFA The Best tv streaming – Tutti i candidati

The Best FIFA Women’s Coach: le candidate

Di seguito, l’elenco completo delle candidate al The Best FIFA Women’s Player:

Aitana Bonmati (Spagna), Barcellona

Barbra Banda (Zambia), Shanghai Shengli/Orlando Pride

Caroline Graham Hansen (Norvegia), Barcellona

Keira Walsh (Inghilterra), Barcellona

Khadija Shaw (Giamaica), Manchester City

Lauren Hemp (Inghilterra), Manchester City

Lindsey Horan (USA), Olympique Lione

Lucy Bronze (Inghilterra), Barcellona/Chelsea

Mallory Swanson (USA), Chicago Red Stars

Mariona Caldentey (Spagna), Barcellona/Arsenal

Naomi Girma (USA), San Diego Wave

Ona Batlle (Spagna), Barcellona

Salma Paralluelo (Spagna), Barcellona

Sophia Smith (USA), Portland Thorns

Tabitha Chawinga (Malawi), Paris Saint-Germain/Olympique Lione

Trinity Rodman (USA), Washington Spirit

The Best FIFA Men’s Player: i candidati

Questi invece i calciatori in lizza per il The Best FIFA Men’s Player:

Dani Carvajal (Spagna), Real Madrid

Erling Haaland (Norvegia), Manchester City

Federico Valverde (Uruguay), Real Madrid

Florian Wirtz (Germania), Bayer Leverkusen

Jude Bellingham (Inghilterra), Real Madrid

Kylian Mbappe (Francia), Paris Saint-Germain/Real Madrid

Lamine Yamal (Spagna), Barcellona

Lionel Messi (Argentina), Inter Miami

Rodri (Spain), Manchester City

Toni Kroos (Germania), Real Madrid (ritirato)

Vinicius Jr (Brasile), Real Madrid

Di seguito, le allenatrici in corsa per il premio:

Arthur Elias (Brasile), Brasile

Elena Sadiku (Svezia), Celtic

Emma Hayes (Inghilterra), Chelsea/USA

Futoshi Ikeda (Giappone), Giappone

Gareth Taylor (Inghilterra), Manchester City

Jonatan Giraldez (Spagna), Barcellona/Washington Spirit

Sandrine Soubeyrand (Francia), Paris FC

Sonia Bompastor (Francia), Olympique Lione/Chelsea

The Best FIFA Men’s Coach: i candidati

Presenti anche gli allenatori delle squadre maschili:

Carlo Ancelotti (Italia), Real Madrid

Lionel Scaloni (Argentina), Argentina

Luis de la Fuente (Spagna), Spagna

Pep Guardiola (Spagna), Manchester City

Xabi Alonso (Spagna), Bayer Leverkusen

The Best FIFA Women’s Goalkeeper: le candidate

Questi i portieri delle squadre femminile in corsa per il riconoscimento:

Alyssa Naeher (USA), Chicago Red Stars

Ann-Katrin Berger (Germania), Chelsea/NJ/NY Gotham

Ayaka Yamashita (Japan), INAC Kobe Leonessa/Manchester City

Cata Coll (Spagna), Barcellona

Mary Earps (Inghilterra), Manchester United/Paris Saint-Germain

The Best FIFA Men’s Goalkeeper: i candidati

E i portieri uomini: