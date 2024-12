DAZN, Lazio-Inter spinge gli spettatori: 5,3 milioni nell'ultimo turno di Serie A

Lazio-Inter ha chiuso la 16esima giornata di Serie A. Una sfida che ha visto i nerazzurri di Simone Inzaghi uscire dall’Olimpico con i tre punti dopo un netto 6-0 nonostante un buonissimo approccio da parte della formazione biancoceleste che si è però arresa sotto i colpi di Calhanoglu e compagni.

Il posticipo del lunedì è stato scelto da DAZN (clicca qui per abbonarti) come la seconda partita stagionale della Serie A 2024/25 da trasmettere gratuitamente. Anche per questo, la partita di lunedì sera è stata la più vista dell’ultimo turno del massimo campionato, che ha raccolto sulla piattaforma streaming un totale di oltre 5,3 milioni di spettatori, considerando Zona DAZN di domenica pomeriggio.

Ascolti DAZN Serie A 16 giornata – Tutte le sfide del turno

Di seguito, gli ascolti di tutte le partite del 16° turno della Serie A 2024/25:

Venerdì 13 dicembre, ore 20.45 – Empoli-Torino: 152.235 spettatori (co-esclusiva Sky)

Sabato 14 dicembre, ore 15.00 – Cagliari-Atalanta: 416.677 spettatori

Sabato 14 dicembre, ore 18.00 – Udinese-Napoli: 745.763 spettatori

Sabato 14 dicembre, ore 20.45 – Juventus-Venezia: 528.227 spettatori (co-esclusiva Sky)

Domenica 15 dicembre, ore 12.30 – Lecce-Monza: 247.766 spettatori

Domenica 15 dicembre, ore 15.00 – Bologna-Fiorentina: 308.364 spettatori

Domenica 15 dicembre, ore 15.00 – Parma-Verona: 36.357 spettatori

Domenica 15 dicembre, ore 18.00 – Como-Roma: 480.069 spettatori (co-esclusiva Sky)

Domenica 15 dicembre, ore 20.45 – Milan-Genoa: 974.641 spettatori

Lunedì 16 dicembre, ore 20.45 – Lazio-Inter: 1.347.412 spettatori (gratis su DAZN)

Questi, invece, i numeri di Zona DAZN: