Chiellini: «Responsabilità sociale tema fondamentale: spero la Juve non sia l’unico club a seguire questi obiettivi»

La Juventus accelera sulla sostenibilità. Il club bianconero ha presentato oggi, nel corso dello Juventus ESG Day, la sua strategia ESG (environmental, social, and governance) chiamata “Black, White & More”. Ad aprire l’evento all’Allianz Stadium di Torino è stato l’amministratore delegato del club bianconero Maurizio Scanavino: «Juventus ha molte sfide, non solo in campo ma anche fuori e questa è una delle più importanti. Vogliamo mettere a disposizione il nostro marchio e la nostra capacità di comunicazione mediatica per dare più risalto possibile al tema della responsabilità sociale», ha spiegato l’ad della Juventus.

Tra i protagonisti dell’evento in particolare Giorgio Chiellini, Head of Football Institutional Relations del club bianconero, collegato in diretta da Los Angeles. «Bisogna provare in tutti i modi a portare la sostenibilità nel mondo del calcio e serve che tutti seguano un percorso per raggiungere questi obiettivi, è fondamentale. Negli Stati Uniti, dove ho trascorso il mio ultimo periodo della carriera, sono più avanti su questi aspetti e possono essere un modello. Essendo una società calcistica possiamo portare avanti un percorso di uguaglianza determinante per il futuro e spero che la Juventus non sia l’unico club in Italia», le parole dell’ex difensore bianconero.

«Nel mio percorso in società posso dire che c’è un’attenzione molto importante per tutte quelle diversità che devono essere incluse nel nostro mondo e negli Stati Uniti sono state tante molte le iniziative di questo tipo, anche solo nella stessa città di Los Angeles», ha proseguito Chiellini.

«È impensabile pensare di portare avanti un progetto del genere da soli e le istituzioni sono fondamentali per portare risultati e traguardi sul lungo termine. Proprio per questo sono molto contento che ci siano le istituzioni presenti per un progetto che doveva partire forse prima, ma ora che ci siamo, come Juventus e mondo del calcio, bisogna puntare a fare qualcosa di importante per gli altri facendo qualcosa di importante verso il mondo», ha concluso il dirigente bianconero.