Genoa, verso l'assemblea dei soci: 40 milioni da A-Cap, poi la cessione

La giornata di sabato è cerchiata in rosso dai tifosi del Genoa. Infatti, per quel giorno è fissata l’assemblea dei soci. Un appuntamento fondamentale per capire il futuro prossimo del club.

Come riporta l’edizione odierna de Il Secolo XIX, i tre punti all’ordine del giorno sono cruciali, specialmente l’aumento di capitale da 40 milioni di euro già approvato dal CdA (complessivamente è di oltre 45 milioni, ma 5,3 sono a titolo gratuito tramite imputazione a capitale delle riserve disponibili). L’ammontare restante è quindi in carico all’azionista, che, come noto, è A-Cap, la società che ha sostituito 777 Partners in tutti i suoi asset in virtù del fatto che il gruppo statunitense manca di liquidità tale per ripagare i debiti proprio con chi adesso controlla anche il Genoa.

Ma la situazione economico-finanziaria di A-Cap è tutt’altro che solida, vista l’emergenza che sta affrontando con le sue assicurazioni in difficoltà, e aggravata dal fatto che le autorità dello Utah hanno bloccato le nuove sottoscrizioni. In merito all’aumento di capitale per il Genoa, A-Cap non lascia tuttavia spazio a dubbi: «Siamo tranquilli».

Quindi sabato, se tutto andrà come previsto, terminerà l’era 777 Partners al Genoa (con i fondatori Pasko e Wander, e Weiss fuori dal CdA rossoblù) e A-Cap prenderà ufficialmente il controllo del club. Intanto, nelle scorse settimane, attraverso la controllata Nutmeg Acquisitions LLC, la società statunitense ha versato nelle casse del club ligure una decina di milioni, e proprio da lì dovrebbero arrivare anche i 40 milioni necessari per l’aumento di capitale.

Un segnale indispensabile per il club soprattutto in vista di una cessione, da cui garantirsi almeno 150-170 milioni di euro. Proprio per questo, gli statunitensi non hanno intenzione di abbandonare il Genoa, anzi vogliono che il club mantenga la categoria e sono pronti, grazie all’aumento di capitale, a garantire al tecnico Patrick Vieira alcuni tasselli utili e funzionali nel mercato di gennaio.

La nuova era del Genoa inizierà da San Siro. Un appuntamento non banale visto che la sfida sarà l’inizio delle festa del Milan per i 125 anni di storia del club rossonero.