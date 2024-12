Genoa, il 14 dicembre l'assemblea dei soci fra aumento di capitale e approvazione bilancio 2024

Era nell’aria da qualche giorno e oggi è ufficiale: si terrà sabato 14 dicembre l’assemblea degli azionisti del Genoa alle ore 10.000 presso la sede di Villa Rostan a Genova Multedo.

Tra i punti all’ordine del giorno l’analisi e approvazione del bilancio al 30 giugno 2024 e la proposta di un aumento del capitale sociale per complessivi euro 45.356.262, di cui 5.356.262 a titolo gratuito tramite imputazione a capitale delle riserve disponibili. Aumento di capitale già approvato dal Consiglio di Amministrazione.

All’ordine del giorno anche la conferma della nomina del consigliere Alessandro Francesco Giudice e la revoca dei consiglieri Steven William Pasko, Joshua Craig Wander e Adam Randall Weiss, tutti espressione di 777 Partners, la società di Miami che aveva acquistato il Genoa da Enrico Preziosi e che al momento è in difficoltà finanziaria e al centro di alcune cause intentate da due creditori, A-Cap e Leadnahll, presso il tribunale di New York.