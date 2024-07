Novità nel CdA Genoa: Alessandro Giudice nuovo consigliere

Cambio all’interno del Consiglio di Amministrazione del Genoa. Dopo le dimissioni di Nicolas Maya Medina, entrato nel CdA del club rossoblù nel giugno 2023, il posto vacante viene preso da Alessandro Giudice. A riportarlo è il Secolo XIX.

Un cambio in società che conferma quello già annunciato dal CEO Andres Blasquez nelle settimane scorse che, in esclusiva a Calcio e Finanza, aveva ammesso come fossero pronti a entrare nel club rossoblù alcuni volti nuovi con esperienze consolidate nel mondo della finanza internazionale.

Chi è Alessandro Giudice CdA Genoa – Dalla Laurea alla Bocconi ai 15 anni di esperienza in investment banking

Classe 1969, Giudice è laureato in Economia aziendale alla Bocconi e ha conseguito un master a Londra. Da oltre dieci anni è partner di YourCFO Consulting Group che fornisce management, consulenza per business plan e ristrutturazioni aziendali verso piccole-medie imprese.

Dopo 15 anni di investment banking tra Londra (HSBC, Morgan Stanley, Chase Manhattan Bank), Lussemburgo (IMI) e Italia (MPS Capital Services) ha ricoperto incarichi direttivi in aziende di vari settori. È oggi CFO di una startup aerospaziale e partner della società di fractional e interim management YourCFO.

Dopo la laurea in economia aziendale all’Università Bocconi, ha conseguito alla SDA Bocconi il Global Executive MBA, con moduli in UCLA, Fudan University (Shanghai), Copenhagen Business School e Fundação Instituto de Administração (São Paulo). Ha quindi conseguito il Master in Finance alla London Business School.

Commercialista e revisore dei conti, Chartered Accountant (ACA) in UK, ha pubblicato per Franco Angeli “Il volo dei calabroni. Come le PMI italiane vincono la legge di gravità” (2011) e per ETAS “Operare con gli Eurobonds” (1993). E’ autore del “La Finanza del Goal” da poco uscito per McGraw Hill.