Lo stipendio di Giuseppe Sala: quanto guadagna il sindaco di Milano

Quanto guadagna Sala? Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è di gran lunga il più ricco fra i membri della sua giunta con un reddito imponibile che supera il mezzo milione (esattamente 534.106 euro). I redditi sono stati pubblicati sul sito di Palazzo Marino e mostrano come in un anno quello del primo cittadino sia aumentato di poco più di 20mila euro rispetto all’anno precedente.

Quanto guadagna Sala? Le cifre degli assessori

Al secondo posto dietro Sala nella classifica dei redditi è l’assessore alla Casa Guido Bardelli con 445.199 euro. Terzo in questa particolare graduatoria si trova l’assessore alle Risorse Finanziarie, Economiche e Patrimoniali Emmanuel Conte, con 306.412 euro. L’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi ha avuto ancora una diminuzione del reddito: è infatti passato da 98.015 euro del 2023 a 96.345 euro del 2024. Tommaso Sacchi alla Cultura ha un reddito di 103.345 euro, mentre l’assessora allo Sport Martina Riva si ferma a 95.969 euro.

Tutti intorno ai 90-95mila euro gli altri assessori, con alcune eccezioni sopra i 100mila euro. I consiglieri invece si posizionano intorno ai 48-50mila euro, ma anche in questo caso non mancano le eccezioni, come quella di Carlo Monguzzi. Tra i più fermi oppositori del progetto per un nuovo San Siro a Milano, il capogruppo dei Verdi ha guadagnato 109.383 euro nel 2024.