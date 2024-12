San Siro non è solo la casa di Inter e Milan, è anche un monumento del calcio mondiale. Per molti, non solo a Milano e in Italia, demolirlo, ma anche solo abbandonarlo, equivarrebbe a un sacrilegio. Per altri è invece un passo inevitabile verso il futuro. Ma quale potrebbe essere la strada giusta da seguire per consentire a Inter e Milan di avere a disposizione uno stadio moderno e funzionale per i loro tifosi e capace anche di contribuire in modo importante ai ricavi dei due club? Ristrutturare il Meazza? Demolirlo per costruire un nuovo impianto condiviso a San Siro? Abbandonarlo per seguire ciascuno la propria strada: il Milan a San Donato e l’Inter a Rozzano? Per provare a dare una risposta abbiamo passato in rassegna quanto fatto da alcuni dei principali club europei che hanno affrontato scelte simili negli ultimi vent’anni.

Ristrutturare: modernità e tradizione a braccetto Club come Liverpool e Borussia Dortmund hanno optato per ristrutturazioni strategiche, mantenendo vivi gli stadi storici e ampliandone le capacità. Anfield, il leggendario stadio dei Reds, è stato rinnovato in due fasi per un costo complessivo di circa 190 milioni di sterline. La capienza è cresciuta gradualmente, passando da 45.000 a oltre 61.000 posti, senza mai interrompere le attività sportive. Anche il Signal Iduna Park di Dortmund, con la sua iconica “muro giallo”, è stato ampliato e modernizzato per accogliere oltre 80.000 spettatori, rispettando l’anima tradizionale del club. In Italia, l’Atalanta ha trasformato il vecchio stadio “Azzurri d’Italia” nel Gewiss Stadium, investendo 100 milioni di euro per un impianto da 25.000 posti che unisce modernità e rispetto per la storia bergamasca. Demolire e ripartire da zero Altri club hanno deciso che mantenere il passato era un lusso troppo costoso. La Juventus ha demolito lo Stadio delle Alpi, costruendo il Juventus Stadium, primo impianto di proprietà in Italia, con un investimento di 155 milioni di euro. I risultati? Un aumento esponenziale dei ricavi e un’atmosfera unica. A Londra, il Tottenham Hotspur Stadium ha sostituito il vecchio White Hart Lane, diventando uno degli stadi più moderni al mondo, con un costo di quasi 1 miliardo di euro e una struttura polifunzionale che ospita anche eventi NFL.