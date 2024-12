Barça nei guai: Dani Olmo libero a zero se non sarà tesserato a gennaio

Corsa contro il tempo per il Barcellona, che deve registrare Dani Olmo, top acquisto estivo per il quale ha speso 47 milioni di euro più bonus. Il giocatore è stato iscritto nella rosa per la Liga solo fino al 31 dicembre, sfruttando l’infortunio di Andreas Christensen. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l’internazionale spagnolo potrebbe svincolarsi gratuitamente se il Barça non riuscisse a registrarlo nuovamente nel mercato invernale o in una delle prossime finestre di mercato fino alla scadenza del suo contratto, prevista per il 2030.

Questa possibilità è prevista da una clausola inserita nel contratto lo scorso agosto. Quando Dani Olmo ha firmato per il Barcellona, ha accettato all’ultimo momento di essere registrato solo per una stagione. Di norma, i calciatori firmano per l’intera durata del contratto, ma, considerata la situazione economica del club, il giocatore ha acconsentito ad essere registrato solo per la prima stagione.

Tuttavia, con il passare delle settimane, Olmo non poteva ancora essere iscritto. Il Barça doveva liberare spazio a livello di Fair Play Finanziario della Liga e non erano ancora arrivati i fondi necessari per coprire il deficit di Barça Studios. Nemmeno altre entrate o cessioni sono state sufficienti. L’uscita di Gündogan non è bastata, e Olmo ha saltato le prime due giornate di campionato perché non aveva ancora ricevuto l’autorizzazione per giocare. L’infortunio a lungo termine di Christensen ha poi permesso al Barça di registrare Olmo, ma solo fino al 31 dicembre.

Per questa situazione, il contratto tra il Barcellona e Dani è stato aggiornato. Ad agosto è stata aggiunta una nuova clausola: Olmo accettava di essere registrato per solo metà stagione, ma si stabiliva che, qualora non fosse stato iscritto in una delle successive finestre di mercato, avrebbe potuto svincolarsi gratuitamente e firmare con un altro club.

Al momento, le due parti non hanno preso in considerazione l’eventualità che Olmo resti libero a gennaio. Il club catalano sta lavorando per ottenere i ricavi necessari per iscrivere sia lui che il suo compagno Pau Víctor. È già stato raggiunto un accordo con Nike, che deve essere ratificato dall’assemblea, e il club sta cercando ulteriori introiti commerciali per rispettare la regola del “1:1” imposta dal Fair Play della Liga. Questo consentirebbe di operare normalmente nel mercato e di registrare i due giocatori mancanti. Come ultima risorsa, è prevista la possibilità di un’ulteriore garanzia personale del presidente Laporta e di altri dirigenti, come già avvenuto in passato.